जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला ‘मिनी क्लस्टर’चा आधार!

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १५ : शहरातील शेकडो जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास जागेअभावी आणि प्रशासकीय दिरंगाईमुळे रखडला असताना आता छोट्या सोसायट्यांसाठी ‘मिनी क्लस्टर’चा पर्याय पुढे आला आहे. मोठ्या भूखंडांवरील क्लस्टर योजनेच्या प्रतीक्षेत न राहता २,५०० चौरस मीटर क्षेत्रफळातही मिनी क्लस्टर योजना लागू करा आणि छोट्या सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करा, अशी आग्रही मागणी आमदार संजय केळकर यांनी केली आहे. स्वयंपुनर्विकासाचे धोरण जाहीर करूनही महापालिकेच्या परवानग्यांच्या कचाट्यात अडकलेल्या संस्थांना दिलासा देण्यासाठी त्यांनी प्रशासनाकडे मागण्यांचा पाढाच वाचला.
केळकर यांनी यासंदर्भात महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. ठाण्यातील अनेक इमारती ३० वर्षांहून अधिक जुन्या झाल्या आहेत. काही इमारतींची अवस्था जीर्ण झाली असून, रहिवाशांना सुरक्षेची चिंता सतावत आहे. मात्र, छोट्या भूखंडांमुळे पुनर्विकासाचे गणित जुळत नाही. विकसकांकडूनही अशा प्रकल्पांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने रहिवाशांची कोंडी झाली आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने स्वयंपुनर्विकासाचा पर्याय उपलब्ध करून दिला असला, तरी महापालिकेच्या परवानग्या, शुल्क आणि विविध विभागांच्या मंजुरींमध्येच या धोरणाचा उद्देश हरवत असल्याचे केळकर यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणले.
स्वतंत्र भूखंडावर पुनर्विकास शक्य नसलेल्या सोसायट्यांना एकत्र आणून २,५०० चौरस मीटर क्षेत्रात मिनी क्लस्टर योजना राबविण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या धर्तीवर ठाण्यातही ही योजना लागू केल्यास अनेक छोट्या गृहनिर्माण संस्थांचा पुनर्विकास मार्गी लागू शकतो. एकत्रित विकासातून रहिवाशांना चांगल्या सुविधा आणि नियोजनबद्ध इमारती मिळू शकतील. त्यामुळे मिनी क्लस्टरचा निर्णय हा केवळ बांधकामाचा विषय नसून, हजारो रहिवाशांच्या घरांच्या सुरक्षिततेशी निगडित असल्याचे केळकर यांनी अधोरेखित केले.
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