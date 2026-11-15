वीजपुरवठा खंडित, पाणीही गायब; तुर्भेकरांना १३ तास अंधाराचा त्रास!
सार्वजनिक शौचालयांमध्ये पाणी नसल्याने अस्वच्छतेचे साम्राज्य; वीज आणि पाणी व्यवस्थापनाचा प्रश्न ऐरणीवर
तुर्भे, ता. १५ (बातमीदार) : नवी मुंबई महापालिकेच्या नियोजनबद्ध शहर या दाव्याला तुर्भे स्टोअर्स परिसरातील विस्कळित वीजपुरवठ्याने पुन्हा एकदा तडा दिला आहे. शनिवारी (ता. १५) दुपारी ३ वाजल्यापासून खंडित झालेला वीजपुरवठा तब्बल १३ तासांनंतर म्हणजेच रविवारी पहाटे ३ वाजता पूर्ववत झाला. या प्रदीर्घ काळात नागरिकांना केवळ अंधाराचाच नव्हे, तर भीषण पाणीटंचाई आणि अस्वच्छतेचाही सामना करावा लागला.
तुर्भे स्टोअर्समध्ये सुरुवातीला मध्यरात्री २ वाजेपर्यंत वीजपुरवठा सुरळीत होईल, असे सांगण्यात येत होते. प्रत्यक्षात पहाटे ३ वाजता वीज आली. त्यामुळे नागरिकांना रात्र जागून काढावी लागली. लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि आजारी व्यक्तींना या परिस्थितीचा विशेष त्रास सहन करावा लागला.
याचा परिणाम पाणीपुरवठ्यावरदेखील झाला आहे. सार्वजनिक शौचालयांमध्ये पाणी उपलब्ध नसल्याने स्वच्छतेचा प्रश्न निर्माण झाला. आधीच दाट लोकवस्ती आणि मर्यादित नागरी सुविधांमुळे अडचणींचा सामना करणाऱ्या नागरिकांना या प्रकारामुळे अधिकच मनस्ताप सहन करावा लागला.
वीजपुरवठा नेमका कोणत्या कारणामुळे खंडित झाला, दुरुस्तीचे काम सुरू असताना नागरिकांना वेळोवेळी माहिती का देण्यात आली नाही, भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी कोणती उपाययोजना केली जाणार, असे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.