तरुणाईच्या सहभागाने भक्तीचा उत्साह

ठाणे, ता. १५ (बातमीदार) : ठाण्यातील छठपूजेला यंदा तरुणाच्या उत्स्फूर्त सहभागासोबतच शेतकऱ्यांच्या मदतीचा सामाजिक संदेशही पाहायला मिळाला. हजारो तरुणांनी गंगा आरतीत सहभागी होत परंपरेशी नाळ जोडली, तर रुद्र प्रतिष्ठानने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत एक लाखांचे योगदान देत सामाजिक बांधिलकी जपली. त्यामुळे श्रद्धा, तरुणाईचा उत्साह आणि सामाजिक संवेदनशीलता यांचा अनोखा संगम छठपूजेनिमित्त ठाण्यात पाहायला मिळाला.
दिवाळीचा सण संपताच ठाणे शहरात उत्तर भारतीय समाजाच्या जिव्हाळ्याचा आणि श्रद्धेचा सण असलेल्या छठपूजेचा उत्साह पाहायला मिळत आहे. सूर्यदेव आणि छठ मईया यांची आराधना करण्यासाठी शहरातील विविध तलावांच्या परिसरात हजारो भाविकांनी गर्दी केली होती. चार दिवस चालणाऱ्या या उत्सवाला शुक्रवारी ‘नहाय-खाय’ या विधीने सुरुवात झाली. शनिवारी ‘खरना’चा उपवास केल्यानंतर रविवारी (ता. १५) सायंकाळी महिलांनी मावळत्या सूर्याला अर्घ्य अर्पण करून कुटुंबाच्या सुख, समृद्धी आणि आरोग्यासाठी प्रार्थना केली. उद्या (ता. १६) पहाटे उगवत्या सूर्याला अर्घ्य अर्पण केल्यानंतर उपवासाची सांगता होणार आहे.
छठपूजेनिमित्त उपवन तलाव, रायलादेवी तलाव, कोलशेत तसेच कळव्यातील मफतलाल मैदान परिसरात विशेष व्यवस्था करण्यात आली होती. कृत्रिम तलावांची निर्मिती, स्वच्छता, विद्युत रोषणाई आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांमुळे सर्वच परिसर भक्तिमय झाला होता. भाविकांची मोठी गर्दी लक्षात घेता ठाणे महापालिका आणि पोलिस प्रशासनाकडून सुरक्षेची विशेष खबरदारी घेण्यात आली होती. अग्निशमन दल, जल बचाव पथक, रुग्णवाहिका आणि सुरक्षारक्षक तैनात करण्यात आले होते.
उपवन तलावावर पर्यावरणपूरक छठपूजा
उपवन तलाव परिसरात रुद्र प्रतिष्ठान आणि जय फाउंडेशनच्या पुढाकाराने छठपूजेचे आयोजन करण्यात आले होते. गेल्या २६ वर्षांपासून हा उत्सव साजरा केला जात आहे. भाविकांना सुरक्षित आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने पूजा करता यावी, यासाठी यंदा प्रथमच आगाऊ नोंदणीची टोकन व्यवस्था करण्यात आली होती. महिलांसाठी कपडे बदलण्याची सुविधा आणि इतर आवश्यक व्यवस्था करण्यात आली होती. रविवारी सायंकाळी साडेचार वाजता गंगा आरती आणि भजन संध्येने परिसर भक्तिरसात न्हाऊन निघाला. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर आलेल्या संकटाची जाणीव ठेवून रुद्र प्रतिष्ठानतर्फे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये एक लाखांचा धनादेश देण्यात आला. या वेळी आमदार संजय केळकर, माजी खासदार संजीव नाईक, नगरसेवक संजय वाघुले, रुद्र प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष ॲड. धनंजय सिंह आणि जय फाउंडेशनचे ॲड. अमित सिंह उपस्थित होते.
रायलादेवी तलावावर पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश
वागळे इस्टेटमधील रायलादेवी तलाव संकुलात छठ मैया पूजा सेवा समितीतर्फे रोषणाई, स्वच्छता आणि पूजेची व्यवस्था करण्यात आली होती. तलावाचे प्रदूषण टाळण्यासाठी महिलांसाठी विशेष टब सुविधेचे आयोजन करण्यात आले होते. समितीचे अध्यक्ष कुलदीप तिवारी यांच्या माहितीनुसार, गेल्या २२ वर्षांपासून येथे छठपूजेचे आयोजन केले जात आहे. शिवसेना हिंदी भाषिक सेलचे जिल्हाध्यक्ष शशी कुमार यादव यांच्या नेतृत्वाखालीही उत्सवाचे नियोजन करण्यात आले होते.
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