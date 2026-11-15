कल्याण पूर्वेत पोलीस कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाला मारहाण; मनसे आक्रमक

पोलिस कर्मचाऱ्याच्या
कुटुंबाला मारहाण
मनसे आक्रमक; दोषींवर कारवाईची मागणी
कल्याण, ता. १५ (वार्ताहर) : कल्याण पूर्वेतील एका पोलिस कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाला मारहाण केल्याची धक्कादायक घटना नुकतीच उघडकीस आली आहे. मुलीला अश्लील मेसेज पाठवल्याचा जाब विचारण्यासाठी गेलेल्या दुर्वे कुटुंबीयांना मारहाण करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला असून, यामध्ये आईसह चार मुलींना मारहाण तसेच महिलांचा विनयभंग करून कपडे फाडल्याचाही आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे.
नांदिवली परिसरातील अनमोल गार्डनजवळील सीताराम अपार्टमेंटमध्ये संबंधित कुटुंबीय राहतात. या प्रकरणात सुजीत जैस्वाल, नीरज जैस्वाल (वय २२), शुभम जैस्वाल (१८) आणि प्रदीप वर्मा (२५) यांची नावे समोर आली आहेत. पीडित महिलेचे पती मुंबई पोलिस दलाच्या वाहतूक विभागात कार्यरत आहेत. याप्रकरणी दुर्वे कुटुंबीयांनी कोळसेवाडी पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली असून, पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू केला आहे, मात्र अपेक्षित कारवाई होत नसल्याचा आरोप करत दुर्वे कुटुंबीयांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडे धाव घेतली. त्यानंतर मनसे कल्याण पूर्व विधानसभा अध्यक्ष निर्मल निगडे यांच्या नेतृत्वाखाली पदाधिकाऱ्यांनी कोळसेवाडी पोलिस ठाण्यात पोलिस निरीक्षक पडवळ यांची भेट घेतली. दोषींवर योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी करत मनसेने आक्रमक भूमिका घेतली. कारवाई न झाल्यास मनसे आपल्या पद्धतीने उत्तर देईल, असा इशाराही या वेळी देण्यात आला.
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