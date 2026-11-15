विरोधानंतरही छटपूजेचा उत्साह

विरोधानंतरही छठपूजेचा उत्साह
कडेकोट पोलिस बंदोबस्त; नवा पूल बंद राहिल्याने वाहतूक कोंडी
बदलापूर, ता. १५ (बातमीदार) : मनसे आणि उल्हास नदी बचाव समितीच्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर तसेच उल्हास नदीपात्रातील मातीच्या भरावावरून निर्माण झालेल्या वादानंतरही बदलापूरमध्ये शनिवारी (ता. १४) छठपूजा उत्साहात पार पडली. उल्हास नदीच्या तीरावर हजारोंच्या संख्येने भाविकांनी गर्दी केली होती. संभाव्य तणाव लक्षात घेऊन नदी परिसरात कडेकोट पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
नदीपात्रात करण्यात आलेल्या मातीच्या भरावावरून गेल्या काही दिवसांपासून वाद सुरू आहे. मनसे आणि पर्यावरणप्रेमींनी या भरावाला विरोध दर्शविला होता. या पार्श्वभूमीवर छठपूजेच्या दिवशी नदी परिसरात मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
छठपूजेच्या आयोजनासाठी उल्हास नदीवरील नवीन पूल वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात आला होता. त्यामुळे नदीकडे जाणारा रस्ता आणि बदलापूर गावाला जोडणाऱ्या मार्गावर वाहतूक कोंडी झाली. बदलापूर गावातून रेल्वे स्थानक परिसराकडे जाणाऱ्या तसेच स्थानक परिसरातून गावाकडे येणाऱ्या नागरिकांना याचा फटका बसला. अनेक ठिकाणी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या.
वाहतूक पोलिस तैनात असतानाही भाविकांची मोठी गर्दी, रस्त्यावरील वाहनांची वर्दळ आणि पुलावरील वाहतूक बंद असल्याने वाहतूक सुरळीत ठेवण्याचे आव्हान निर्माण झाले होते.
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