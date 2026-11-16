कँडल मार्चमध्ये सहभागी झाल्याने वाद

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १६ : शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाचे पदाधिकारी प्रदीप पूर्णेकर यांच्या हत्येच्या निषेधार्थ काढण्यात आलेल्या कँडल मार्चमध्ये सहभागी झाल्याच्या कारणावरून मनोरमानगर येथे दोन गटांत जोरदार हाणामारी झाली. शनिवारी (ता. १४) सकाळी ८ वाजण्याच्या सुमारास घडलेल्या या प्रकारात तिघे जखमी झाले असून, कापूरबावडी पोलिस ठाण्यात दोन्ही गटांनी परस्परविरोधी तक्रारी दाखल केल्या आहेत.
संताजी शिंदे यांच्या तक्रारीनुसार, अमित पांडे आणि विश्वजीत झा यांनी जुन्या वादातून त्यांना शिवीगाळ करून मारहाण केली. तसेच बर्फ फोडण्याच्या टोच्याने पोटावर आणि छातीखाली वार केल्याने ते जखमी झाले. यापूर्वी विश्वजीत याने फोन करून जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचाही आरोप त्यांनी तक्रारीत केला आहे. अमित पांडे यांच्या तक्रारीनुसार, ते मित्र विश्वजीत झा यांच्यासोबत मॉर्निंग वॉकसाठी गेले असताना संताजी उर्फ बाळा शिंदे आणि धनाजी शिंदे यांनी त्यांना ११ नोव्हेंबरच्या कँडल मार्चमध्ये सहभागी झाल्याबाबत जाब विचारला. त्यानंतर संताजी यांनी लोखंडी रॉडने डोक्यावर, तर धनाजी यांनी त्याच रॉडने पायांवर मारहाण केली. तसेच सिमेंट ब्लॉकने छाती व खांद्यावर मारल्याचा आरोप आहे. विश्वजीत यालाही मारहाण करून हात पिळल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. दोन्ही गटांतील जखमींनी ठाणे सिव्हिल रुग्णालयात उपचार घेतले आहे.
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