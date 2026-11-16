करवसुली कर्मचाऱ्यांना मिळणार अधिकृत ओळख
‘सकाळ’च्या वृत्ताची दखल; श्रीवर्धन नगर परिषदेकडून गणवेश आणि ओळखपत्र देण्याचा निर्णय
श्रीवर्धन, ता. १५ (वार्ताहर) : शहराच्या प्रवेशद्वारांवर उपविधी कर वसुली करताना कर्मचाऱ्यांना पर्यटकांच्या हुज्जतीला सामोरे जावे लागत असल्याने श्रीवर्धन नगर परिषदेने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. करवसुली करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना स्वतंत्र गणवेश आणि अधिकृत ओळखपत्र देण्यात येणार आहे. ‘सकाळ’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताची दखल घेत उपनगराध्यक्ष अनंत गुरव यांनी याबाबत तातडीने निर्देश दिले आहेत.
श्रीवर्धन समुद्रकिनाऱ्याला ‘ब्लू फ्लॅग’ मानांकन मिळाल्यानंतर शहरात पर्यटकांची वर्दळ वाढली आहे. शहराच्या प्रवेशद्वारांवर पर्यावरण नियंत्रण व स्वच्छता कराची वसुली केली जाते. मात्र, काही पर्यटकांकडून कर भरण्यास टाळाटाळ केली जात असून, त्यातून कर्मचाऱ्यांशी वादाचे प्रसंग घडत आहेत. कर्मचाऱ्यांकडे गणवेश किंवा अधिकृत ओळखपत्र नसल्याने त्यांच्या ओळखीबाबतही संभ्रम निर्माण होत होता.
या समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी ‘सकाळ’ने १४ नोव्हेंबरच्या अंकात वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्यानंतर नगर परिषदेने कर्मचाऱ्यांची सुरक्षितता आणि करवसुली प्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढविण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. दोन्ही प्रवेशद्वारांवरील कर्मचाऱ्यांना लवकरच गणवेश आणि ओळखपत्र दिले जाणार आहे.
प्रशासनाकडून सुरक्षिततेची हमी
अधिकृत गणवेश आणि ओळखपत्रामुळे पर्यटकांना करवसुली करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची ओळख पटण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे गैरसमज आणि वादाचे प्रसंग कमी होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच वाहनांच्या रांगा टाळण्यासाठीही या निर्णयाचा उपयोग होऊ शकतो.
प्रतिक्रिया
‘सकाळ’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीची आम्ही तातडीने दखल घेतली आहे. करवसुली कर्मचाऱ्यांची अधिकृत ओळख स्पष्ट व्हावी आणि पर्यटकांशी होणारे वाद टळावेत, यासाठी त्यांना स्वतंत्र गणवेश व ओळखपत्र देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रशासन कटिबद्ध आहे.
— अनंत गुरव, उपनगराध्यक्ष, श्रीवर्धन नगर परिषद.
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