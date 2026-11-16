ठाण्यात अपघातांची मालिका

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १६ : शहर परिसरात गेल्या काही दिवसांत झालेल्या वेगवेगळ्या रस्ते अपघातांत एका महिलेचा मृत्यू झाला असून, पोलिस कर्मचाऱ्यासह तिघे जखमी झाले आहेत. खारेगाव टोलनाका, ओवळा आणि गोकुळनगर परिसरात या घटना घडल्या. अपघातांनंतर संबंधित वाहनचालकांनी निष्काळजीने वाहन चालविल्याचा दावा तक्रारींमध्ये करण्यात आला आहे.
ओवळा येथे रविवारी (ता. १५) पहाटे साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास घडली. रफीक सय्यद आणि त्यांची पत्नी रोशन हे दुचाकीवरून घोडबंदर मार्गाने मिरा रोडकडे जात असताना मागून आलेल्या भरधाव ट्रेलरने त्यांच्या दुचाकीला धडक दिली. दोघेही रस्त्यावर पडून जखमी झाले. अपघातानंतर ट्रेलरचालक न थांबता पसार झाला. उपचारादरम्यान रोशन सय्यद यांची प्रकृती खालावली. पहाटे डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. दुसऱ्या घटनेत खारेगाव टोलनाक्याजवळ १२ नोव्हेंबरला सकाळी सतनामसिंग मथारू (वय ५२) हे दुचाकीवरून जात असताना गुजरात पासिंगच्या कारने त्यांच्या दुचाकीला धडक दिली. कारचालकाने अचानक वेगात वळण घेतल्याने अपघात झाल्याचे त्यांच्या पत्नी जसमीतकौर यांनी तक्रारीत म्हटले आहे. या अपघातात सतनामसिंग जखमी झाल्याने त्यांच्यावर पुढील उपचार सुरू आहेत.
गोकुळनगर परिसरात १२ नोव्हेंबरला सकाळी मिनाताई ठाकरे चौकातील उड्डाणपुलाजवळ रिक्षाचालकाने दुचाकीवरून जाणारे पोलिस कर्मचारी हनुमंत राकुसले यांना धडक दिली. या अपघातात त्यांना दुखापत झाली. त्यांच्यावर भांडुप येथील रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
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