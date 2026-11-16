बंध विक्रीतून ग्रामीण भागाला रोजगार

बंधविक्रीतून ग्रामीण भागाला रोजगार
भातकापणीच्या हंगामात मागणी वाढली; आदिवासी कुटुंबांचा पारंपरिक व्यवसाय
पडघा, ता. १६ (बातमीदार) : भातकापणीनंतर पिकाचे भारे बांधण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘बंध’च्या विक्रीतून भिवंडी तालुक्यातील ग्रामीण आणि आदिवासी कुटुंबांना रोजगार मिळत आहे. पडघा येथील रविवारी भरणाऱ्या आठवडा बाजारात परिसरातील नागरिकांनी बंध विक्रीसाठी आणले होते. यंदा शेकड्याचा दर २५० ते ३०० रुपये असल्याने या पारंपरिक व्यवसायातून ग्रामीण कुटुंबांना आर्थिक आधार मिळत आहे.
यंदा पावसाचे आगमन महिनाभर उशिराने झाल्याने भातलागवडीचे वेळापत्रकही पुढे गेले. त्यानंतर पावसाने दडी मारल्याने काही ठिकाणी भातपिके करपली, तर काही शेतकऱ्यांची पिके कापणीसाठी तयार झाली आहेत. भाताचा दर्जा अपेक्षेप्रमाणे नसल्याने शेतकरी अडचणीत असले, तरी तयार झालेले पीक कापून त्याचे भारे बांधणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ‘बंध’ला मागणी वाढली आहे.
ग्रामीण भागातील, विशेषतः आदिवासी कुटुंबे जंगलातून ओले बांबू आणून त्यांचे तुकडे करतात. ते ठेचून सुकवल्यानंतर त्याच्या बंधांचे गठ्ठे तयार करून बाजारात विक्रीसाठी आणले जातात. या कामात कुटुंबातील महिला, पुरुष आणि मुलेही सहभागी होतात. मागील वर्षाच्या तुलनेत दर वाढले असले, तरी शेतकऱ्यांकडून बंधांची खरेदी सुरू असल्याचे बाजारातील चित्र होते.
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