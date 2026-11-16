‘सीईटी’चे वेळापत्रक जाहीर
२१ सीईटी परीक्षा; ११ अभ्यासक्रमांसाठी दोन संधी
मुंबई, ता. १६ : सीईटी सेलने शैक्षणिक वर्ष २०२७-२८ साठी पदवी आणि पदव्युत्तर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश परीक्षांचे संभाव्य वेळापत्रक जाहीर केले आहे. यंदा २१ सीईटी परीक्षा घेण्यात येणार असून, त्यापैकी ११ अभ्यासक्रमांसाठी दोन वेळा परीक्षा देण्याची संधी विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे.
पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा इन मॅनेजमेंट, पोस्ट ग्रॅज्युएट सर्टिफिकेट इन मॅनेजमेंट आणि जनरल नर्सिंग अँड मिडवायफरी या तीन अभ्यासक्रमांच्या सीईटी प्रथमच घेतल्या जाणार आहेत. जानेवारीत परीक्षा सुरू होऊन १० जून २०२७ पर्यंत विविध सीईटी परीक्षा पार पडणार असल्याची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. पीसीएम, पीसीबी, एमबीए, एमएमएस, पीजीडीएम, पीजीसीएम, पाच वर्षीय एलएलबी, बीएचएमसीटी, बीसीए, बीबीए, बीएमएस आणि बीबीएम अशा एकूण ११ अभ्यासक्रमांसाठी दोन वेळा सीईटी घेतली जाणार आहे. तीन वर्षीय एकात्मिक बीएड-एमएड अभ्यासक्रमाची सीईटी यंदा घेतली जाणार नाही. त्याचबरोबर एमपीएड व एमएड व बीएड या परीक्षा जूनमध्ये घेण्यात येणार आहेत.
विद्यार्थ्यांनी अधिकृत वेळापत्रक व पुढील सूचनांसाठी सीईटी कक्षाच्या https://cetcell.mahacet.org/ संकेतस्थळाला भेट द्यावी असे आवाहन करण्यात आले आहे.
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सीईटी
दोन संधीच्या संभाव्य तारखा
एमबीए, एमएमएस, पीजीडीएम : २८ ते ३० जानेवारी आणि १ ते ३ एप्रिल
एलएलबी (५ वर्षीय ) : २८ ते २९ मार्च आणि २४ मे
पीसीबी समूह : ८ ते १३ एप्रिल आणि ६ ते ८ मे
पीसीएम समूह : १६ ते २६ एप्रिल आणि १० ते १५ मे
बीएचएमसीटी,बीसीए, बीबीए बीबीएम : २८ ते ३० एप्रिल आणि २७ ते २८ मे
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इतर
एम.एचएमसीटी : २४ मार्च २०२७
एमसीए : २७ मार्च २०२७
एएसी- कला शिक्षण : ११ एप्रिल २०२७
बी. डिझाईन : १८ एप्रिल २०२७
एलएलबी (तीनवर्षीय) : ४ व ५ मे २०२७
डीपीएन/पीएचएन : १८ मे २०२७
नर्सिंग : १८ व १९ मे २०२७
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