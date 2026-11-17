नवी मुंबईत विशेष धुरीकरण मोहीम
सहा गटांतून आरोग्य विभागाचे नियोजन
नेरूळ, ता. १७ (बातमीदार) : शहरातील डासांचा वाढता प्रादुर्भाव रोखून डेंगी, मलेरिया यांसारख्या आजारांना आळा घालण्यासाठी नवी मुंबई महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने विशेष धुरीकरण मोहीम हाती घेतली आहे. १६ ते २१ नोव्हेंबरदरम्यान राबविण्यात येणाऱ्या या मोहिमेत शहरातील सर्व नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या कार्यक्षेत्रात रासायनिक धुरीकरण केले जाणार आहे. यासाठी सहा गट तयार करण्यात आले असून, प्रत्येक गटातील आरोग्य केंद्रांच्या परिसरात नियोजित दिवशी मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
महापालिकेकडून डासांची उत्पत्ती रोखण्यासाठी नियमित साप्ताहिक वेळापत्रकानुसार कीटकनाशक फवारणी आणि रासायनिक धुरीकरण केले जाते, मात्र डासांचा प्रादुर्भाव प्रभावीपणे नियंत्रित करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याचा निर्णय आरोग्य विभागाने घेतला आहे. याअंतर्गत एका नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या संपूर्ण कार्यक्षेत्रात एकाच दिवशी धुरीकरण करण्यात येणार आहे.
या मोहिमेसाठी महापालिकेने नियोजन केले असून, संबंधित भागांमध्ये धुरीकरण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नागरिकांनी सहकार्य करावे. धुरीकरणाबाबत काही तक्रारी किंवा अडचणी असल्यास जवळच्या नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्राशी संपर्क साधावा, असे आवाहन महापौर सुजाता सुरज पाटील आणि आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी केले आहे.
वेळापत्रक पुढीलप्रमाणे :
- १६ नोव्हेंबर : सीबीडी, वाशीगाव, इंदिरानगर, राबाडा.
- १७ नोव्हेंबर : सेक्टर ४८, कुकशेत, सानपाडा, खैरणे, दिघा.
- १८ नोव्हेंबर : करावे, नेरूळ-२, तुर्भे, महापे, ऐरोली.
- १९ नोव्हेंबर : शिरवणे, जुहूगाव, कातकरीपाडा, चिंचपाडा.
- २० नोव्हेंबर : नेरूळ-१, पावणे, घणसोली, इलठणपाडा.
- २१ नोव्हेंबर : नोसिल नाका.
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