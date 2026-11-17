भिवंडी, ता. १७ (वार्ताहर) : तालुक्यातील गोदाम पट्ट्यात घरफोडी करून १४ लाख ४४ हजार रुपये किमतीचे तांब्याचे साहित्य चोरणाऱ्या पाच जणांच्या टोळीला नारपोली पोलिसांनी अटक केली आहे. अवघ्या दोन दिवसांत तपासाची चक्रे फिरवून पोलिसांनी आरोपींचा शोध घेतला. त्यांच्याकडून चोरीच्या गुन्ह्यातील १४ लाख ३७ हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल आणि गुन्ह्यासाठी वापरलेला टेम्पो हस्तगत करण्यात आला आहे.
नारपोली पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील राहनाळ ग्रामपंचायत क्षेत्रातील सद्गुरू कम्पाउंड येथील गोदामात ५ ते १२ नोव्हेंबरदरम्यान घरफोडी झाली होती. चोरट्यांनी गोदामाचे शटर तोडून तेथे ठेवलेले तांब्याचे विविध साहित्य चोरून नेले होते. याप्रकरणी नारपोली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विजय कादबाने आणि पोलिस निरीक्षक अतुल अडूरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास पथकाने तांत्रिक विश्लेषण आणि गुप्त बातमीदारांच्या मदतीने तपास सुरू केला. अवघ्या दोन दिवसांत संशयितांचा ठावठिकाणा शोधून पोलिसांनी शौकत ऊर्फ वसीम अकबरअली खान (वय २८), गयासुद्दीन सलाहुद्दीन चौधरी (वय २१), सलमान शाबान अली खान (वय ३३), अंबिया सजाउद्दीन मिर्झा (वय ३२, सर्व रा. कौसा, मुंब्रा) आणि अब्दुल हासिम वदुत खान (वय ३८, रा. उल्हासनगर क्रमांक ५) यांना ताब्यात घेतले. पोलिसांनी केलेल्या चौकशीत आरोपींनी गुन्ह्याची कबुली दिली. त्यानंतर चोरीसाठी वापरलेला टेम्पो आणि १४ लाख ३७ हजार रुपये किमतीचे तांब्याचे साहित्य हस्तगत करण्यात आले. या गुन्ह्याचा पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक आकाश पवार करीत आहेत.
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