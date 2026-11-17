पुनर्विकासाचे अधिकार सिडकोकडेच द्या!
राजकीय हस्तक्षेप टाळण्यासाठी भरत जाधव यांची मागणी
नेरूळ, ता. १७ (बातमीदार) : सिडकोनिर्मित इमारतींच्या स्वयंपुनर्विकास, पुनर्विकास आणि समूह पुनर्विकास प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेप टाळून ती पारदर्शक व सुरळीतपणे पार पडावी, यासाठी पुनर्विकासाला मंजुरी देण्याचे संपूर्ण अधिकार सिडको प्रशासनाकडेच असावेत, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नवी मुंबई जिल्हाध्यक्ष भरत जाधव यांनी केली आहे. या मागणीसाठी संपूर्ण नवी मुंबईतील सिडकोनिर्मित सोसायट्यांमध्ये जनजागृती मोहीम राबविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.
पुनर्विकास प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेप झाल्यास अनेक प्रकल्प रखडण्याची शक्यता असून, त्याचा थेट फटका सर्वसामान्य रहिवाशांना बसतो. नवी मुंबईसह लगतच्या शहरांमध्ये पुनर्विकासाचे अनेक प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडल्याने रहिवाशांना स्वतःच्या घरापासून वंचित राहावे लागले आहे. काही कुटुंबांवर तर बेघर होण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी पुनर्विकासाच्या मंजुरीची प्रक्रिया सिडकोच्या अखत्यारीत असणे आवश्यक असल्याचे जाधव यांनी नमूद केले.
या वेळी त्यांनी नवी मुंबई महापालिकेच्या सभागृहातील कामकाजावरही टीका केली. सत्ताधारी पक्ष बहुमताच्या जोरावर नियमबाह्य ठराव मंजूर करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. नगररचनाकार सोमनाथ केकान यांच्याबाबत मंजूर करण्यात आलेला ठराव, तसेच उद्यान, गटार आणि डस्टबिन घोटाळ्यांप्रकरणी संबंधित अधिकारी व ठेकेदारांना पाठीशी घातले जात असल्याचा दावाही त्यांनी केला. अशा प्रकारच्या राजकीय हस्तक्षेपामुळे प्रशासकीय निर्णयप्रक्रियेवर परिणाम होत असल्याची नाराजी त्यांनी व्यक्त केली.
सिडकोनिर्मित इमारतींच्या कोणत्याही प्रकारच्या पुनर्विकासाला मंजुरी देण्याचे अधिकार सिडको प्रशासनाकडे देण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाने योग्य निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. यासाठी सर्व सिडको सोसायट्यांचे पदाधिकारी आणि रहिवाशांनी एकत्र येऊन जनजागृती मोहिमेत सहभागी व्हावे, असे आवाहनही जाधव यांनी केले. पुनर्विकास प्रक्रियेत पारदर्शकता राहून रहिवाशांचे हित सुरक्षित व्हावे आणि कोणत्याही कुटुंबावर बेघर होण्याची वेळ येऊ नये, हा या मोहिमेमागील उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
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