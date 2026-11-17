सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि कर्करोगासारखे आजार सुरुवातीच्या टप्प्यात ओळखण्यासाठी राज्याच्या आरोग्य यंत्रणेने ३० वर्षांवरील नागरिकांच्या आरोग्य तपासणीची व्यापक मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेत आशा सेविकांच्या माध्यमातून नागरिकांची जीवनशैली, आहाराच्या सवयी आणि कौटुंबिक वैद्यकीय इतिहासाची माहिती संकलित केली जात आहे. समुदाय आधारित मूल्यांकनाच्या माध्यमातून प्रत्येक व्यक्तीच्या आजारांचा संभाव्य धोका निश्चित केला जात आहे.
राष्ट्रीय असंसर्गजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांत ही मोहीम राबवली जात आहे. आशा सेविका ३० वर्षे आणि त्यावरील नागरिकांचे मूल्यांकन करतात. यामध्ये शून्य ते पाच गुण दिले जातात. चार किंवा त्यापेक्षा अधिक गुण मिळाल्यास संबंधित व्यक्तीला उच्च जोखमीच्या गटात समाविष्ट करून पुढील तपासणीसाठी पाठवले जाते. यासाठी कुटुंबातील आजारांचा इतिहास, तंबाखू व मद्यपानाचे सेवन, आहार आणि शारीरिक निष्क्रियता विचारात घेतली जाते.
या कार्यक्रमात मधुमेह, उच्च रक्तदाब, मुखाचा कर्करोग, स्तनाचा कर्करोग आणि गर्भाशयमुखाचा कर्करोग अशा पाच आजारांच्या तपासणीवर भर आहे. याशिवाय दम्याची आणि दीर्घकालीन फुप्फुसांच्या आजारांची लक्षणेही तपासली जातात. बाह्यरुग्ण विभागात येणाऱ्या नागरिकांचीही संधिसाधू तपासणी केली जाते.
डिजिटल यंत्रणेतून उपचारांचा पाठपुरावा
आशा मोबाईल ॲपसह विविध डिजिटल पोर्टलच्या माध्यमातून नागरिकांची माहिती नोंदवली जाते. प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून पुढील उपचारांसाठी पाठवलेल्या रुग्णांचे निदान, औषधोपचार आणि नियमित पाठपुराव्याची नोंदही डिजिटल पद्धतीने ठेवली जाते. त्यामुळे आजाराचे निदान करण्यासोबतच रुग्ण उपचारांपर्यंत पोहोचतो आहे की नाही, यावरही आरोग्य यंत्रणेचे लक्ष राहणार आहे.
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