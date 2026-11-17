आईच्या गळ्यावर वार केल्यावर
मुलाचाही आत्महत्येचा प्रयत्न!
कौटुंबिक ताणतणावातून वाद; मायलेकाची प्रकृती गंभीर
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १७ : कौटुंबिक तणावातून ७० वर्षीय आईच्या गळ्यावर आणि हातावर धारदार शस्त्राने वार करून तिच्या हत्येचा प्रयत्न केल्यानंतर त्या मुलानेही स्वतःच्या गळ्यावर वार करून आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक घटना नवी मुंबईतील वाशी परिसरात समोर आली आहे. या घटनेत मायलेक दोघेही गंभीर जखमी झाले असून, त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. दोघांचीही प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
हिरावती महेश घोडाम (७०) असे जखमी आईचे नाव असून, विनय महेश घोडाम (४२) असे मुलाचे नाव आहे. सोमवारी (ता. १६) सकाळी १०च्या सुमारास पूजा पंजाब हॉटेलजवळ, शिळ-महापे रस्त्यावरील परिसरात विनय याने कौटुंबिक ताणतणावातून आई हिरावती यांच्या गळ्यावर आणि हातावर धारदार शस्त्राने वार केले. या हल्ल्यात त्या गंभीर जखमी झाल्या. त्यानंतर विनय याने वाशी परिसरात जाऊन स्वतःच्या गळ्यावर वार करीत जीवन संपवण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, विनय याच्या कुटुंबात यापूर्वीही आत्महत्येची घटना घडली होती. त्याच्या भावाने यापूर्वी आत्महत्या केली होती. तसेच विनयही आत्महत्या करण्याची भीती कुटुंबीयांकडून व्यक्त करण्यात आली होती. अखेर त्यानेही स्वतःवर वार करून आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याचे तपासात समोर आले आहे.
याप्रकरणी जखमी महिलेच्या मुलीने दिलेल्या तक्रारीवरून शिळ-डायघर पोलिस ठाण्यात विनय घोडाम याच्या विरोधात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १०९ (१) अन्वये हत्येच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मायलेक दोघांवरही रुग्णालयात उपचार सुरू अशी माहिती पोलिस उपायुक्त बाळासाहेब पाटील यांनी दिली. याप्रकरणी पुढील तपास पोलिस उपानिरीक्षक नागेश शिरसकर करत आहेत.
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