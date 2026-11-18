ज्येष्ठांचा डबा सामानाने भरला!
राखीव डब्यात जड साहित्याची वाहतूक; ज्येष्ठ प्रवाशांची गैरसोय, नियंत्रण ठेवण्याची मागणी
संजय शिंदे ः सकाळ वृत्तसेवा
धारावी, ता. १८ : लोकलमधून प्रवास करणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या सोयीसाठी पश्चिम रेल्वेने स्वतंत्र अर्धा डबा राखीव ठेवला आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ प्रवाशांना गर्दी आणि अन्य प्रवाशांच्या धक्काबुक्कीपासून काहीसा दिलासा मिळत आहे, मात्र या राखीव डब्याचा वापर आता सामानाची वाहतूक करण्यासाठी केला जात असल्याचे चित्र आहे. जड साहित्य आणि सामान घेऊन अनेक प्रवासी या डब्यात चढत असल्याने ज्येष्ठ नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.
लोकलमधून सामानाची वाहतूक करण्यासाठी स्वतंत्र लगेज डबा असतानाही अनेक प्रवासी गर्दीचे कारण देत सर्वसामान्य डब्यांतून जड सामान घेऊन प्रवास करतात. आता ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राखीव असलेल्या डब्याचाही सामान वाहतुकीसाठी वापर होऊ लागला आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ प्रवाशांसाठी राखीव असलेल्या सुविधेचा उद्देशच बाजूला पडत असल्याची नाराजी व्यक्त होत आहे.
अनेक ज्येष्ठ नागरिक नियमित प्रवास करत नाहीत. तसेच मित्रपरिवार किंवा नातेवाइकांसोबत प्रवास करताना ते सर्वसामान्य डब्यांचा पर्याय निवडतात. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांच्या राखीव डब्यात तुलनेने कमी गर्दी असते. याचाच गैरफायदा घेत काही प्रवासी या डब्यात जड सामान घेऊन चढतात. परिणामी, ज्येष्ठ नागरिकांना बसण्यासाठी तसेच सुरक्षितपणे प्रवास करण्यासाठी अडचणी निर्माण होतात.
मी अनेकदा कामानिमित्त रेल्वेने प्रवास करतो. आमच्यासारख्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी रेल्वेने स्वतंत्र डबा राखीव ठेवल्याने चांगली सोय झाली आहे. मात्र, काही प्रवासी या डब्यात जड सामान घेऊन प्रवास करतात. त्यामुळे आम्हाला त्रास सहन करावा लागतो. रेल्वे प्रशासनाने यावर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे.
– मनोहर राजगुरू, प्रवासी
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