मुरबाड, ता. १८ (बातमीदार) : तालुक्यातील शिरोशी ग्रामपंचायतीतील कथित गैरव्यवहारप्रकरणी ग्रामविकास अधिकारी लक्ष्मण घायवट यांना निलंबित करण्यात आले आहे. तसेच ग्रामपंचायतीच्या सरपंच शोभा मुकणे यांच्या कारभाराची चौकशी करण्याचे आदेश ठाणे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी (ता. १७) दिले आहेत. या कारवाईमुळे ग्रामपंचायतीतील कथित गैरव्यवहाराविरोधात उपोषणाला बसलेले उपसरपंच शेखर देशमुख यांनी आंदोलन मागे घेतले.
लक्ष्मण घायवट हे शिरोशी ग्रामपंचायतीचे ग्रामविकास अधिकारी असताना विविध प्रकारचे गैरव्यवहार केल्याचा आरोप देशमुख यांनी केला होता. तसेच सरपंच मुकणे यांच्या कारभाराची चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली होती. सरपंच आणि ग्रामविकास अधिकारी यांनी संगनमताने १४ लाख रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचा दावा देशमुख यांनी तक्रारीत केला होता. याप्रकरणी वारंवार तक्रारी करूनही कारवाई होत नसल्याने देशमुख यांनी मंगळवारी (ता. १७) ठाणे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले होते. अखेर त्यांच्या उपोषणाची दखल घेत जिल्हा परिषद प्रशासनाने ग्रामविकास अधिकाऱ्याच्या निलंबनासह सरपंचांच्या कारभाराची चौकशी करण्याची कार्यवाही सुरू केली. यासंदर्भातील कारवाईचे पत्र मंगळवारी सायंकाळी सातच्या सुमारास देशमुख यांना देण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी उपोषण मागे घेतले. जिल्हा परिषद प्रशासनाने तक्रारीची दखल घेऊन कारवाई सुरू केल्याने ग्रामस्थांमधून समाधान व्यक्त होत आहे.
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