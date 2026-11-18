ठाणे, ता. १८ : पर्यटन क्षेत्रातील ३२ वर्षांचा अनुभव असलेल्या मँगो हॉलिडेजच्या वतीने युरोप सहलीसाठी इच्छुक पर्यटकांना विनामूल्य मार्गदर्शन सत्र घेण्यात आले आहे. येत्या रविवारी (ता. २२) सायंकाळी ५ वाजता ठाणे पश्चिम येथील तृप्ती बँक्वेट हॉलमध्ये हे सत्र होणार आहे.
मँगो हॉलिडेजचे संचालक मिलिंद बाबर यांच्या नेतृत्वाखालील या संस्थेने आतापर्यंत युरोपच्या २५९ यशस्वी सहलींचे आयोजन केले आहे. एक लाखाहून अधिक मराठी कुटुंबांचा विश्वास संपादन केल्याचा संस्थेचा दावा आहे. प्रीमियम विमानसेवा, उत्तम हॉटेल्स, भारतीय भोजन, संपूर्ण स्थळदर्शन, पारदर्शक दर आणि प्रवासाचे नियोजन ही संस्थेच्या सहलींची वैशिष्ट्ये असल्याचे सांगण्यात आले.
युरोपमधील माउंट टीटलीस आणि आयफेल टॉवर यांसारख्या प्रसिद्ध पर्यटनस्थळांसोबतच तेथील भौगोलिक, सामाजिक आणि ऐतिहासिक वैशिष्ट्यांची माहितीही पर्यटकांना दिली जाते. युरोपमधील स्थानिक परंपरा आणि संस्कृतीचा अनुभव घेण्याची संधी सहलीत मिळते. मार्गदर्शन सत्रात युरोपमधील पर्यटनस्थळे, तेथील हवामान, चालण्याचे प्रमाण, प्रवासादरम्यान घ्यावयाची काळजी, वैद्यकीय अडचणी आणि औषधोपचार यांसह विविध विषयांवर माहिती दिली जाणार आहे. तसेच पर्यटन क्षेत्रातील फसव्या जाहिराती ओळखून त्यापासून सावध कसे राहावे, याबाबतही मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. पर्यटकांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी हे सत्र उपयुक्त ठरणार असल्याचे बाबर यांनी सांगितले. यावेळी सहलीसाठी नोंदणी करणाऱ्यांना विशेष सवलतींच्या संधीही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. युरोप सहलीसाठी इच्छुक ठाणेकरांनी या विनामूल्य मार्गदर्शन सत्रासाठी नोंदणी करून लाभ घ्यावा, असे आवाहन मँगो हॉलिडेजच्या वतीने करण्यात आले आहे.
कार्यक्रमाचे ठिकाण : तृप्ती बँक्वेट हॉल, एम.आय. हायस्कूलच्यावर, ठाणे पश्चिम
दिनांक व वेळ : रविवार, २२ नोव्हेंबर, सायंकाळी ५ वाजता
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