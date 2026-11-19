मुरबाड, ता. १९ (वार्ताहर) : महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू तथा भारतीय बौद्ध महासभेचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष डॉ. भीमराव यशवंतराव आंबेडकर शनिवारी (ता. २१) मुरबाड शहरात येणार आहेत. कुणबी समाज सभागृहात सकाळी ११ वाजता त्यांचे आगमन होणार असून, त्यांच्या स्वागतासाठी भारतीय बौद्ध महासभेच्या मुरबाड तालुका शाखेच्या वतीने तयारी सुरू आहे. या निमित्ताने सामाजिक एकोपा, बंधुभाव आणि संविधानिक मूल्यांचा जागर करण्यात येणार आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा वारसा पुढे नेण्याच्या उद्देशाने मुरबाड तालुक्यात १२ ते २० नोव्हेंबरदरम्यान विविध सामाजिक आणि प्रबोधनात्मक उपक्रम राबविण्यात आले. यामध्ये न्हावे येथील नालंदा बुद्ध विहारात श्रामणेर शिबिर, वर्षावास प्रवचनमालिका आणि सांगता समारंभाचा समावेश होता. तसेच संविधान गौरवदिन आणि भव्य धम्मपरिषद होणार आहे. या वेळी आंबेडकरी चळवळीत योगदान देणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा पुरस्कार देऊन सन्मान करण्यात येणार आहे.
भगवान बुद्धांचा धम्म, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे समतावादी विचार आणि भारतीय संविधानातील स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व न्याय ही मूल्ये समाजात रुजविणे हा या सोहळ्यामागील मुख्य उद्देश आहे. सामाजिक सलोखा आणि एकात्मतेचा संदेश देणाऱ्या या कार्यक्रमात सर्व समाजघटकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. तालुकाध्यक्ष ॲड. शरद थोरात यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कार्यक्रमासाठी तालुका समिती आणि कार्यकर्ते परिश्रम घेत आहेत.
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