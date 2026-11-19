उद्यानवासीयांचा स्थलांतराला विरोध
शिरढोण, खोणीतील पुनर्वसनाला विरोध; आमदार प्रकाश सुर्वे यांचा उपोषणाचा इशारा
मुंबई, ता. १९ : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील रहिवाशांचे मुंबईबाहेर पुनर्वसन करण्याच्या धोरणाविरोधात आमदार प्रकाश सुर्वे यांच्या नेतृत्वाखाली बुधवारी (ता. १८) उद्यान प्रशासनाविरोधात तीव्र आंदोलन करण्यात आले. या प्रश्नी हिवाळी अधिवेशनात आमरण उपोषण करण्याचा इशाराही सुर्वे यांनी दिला.
या उद्यानाच्या वनक्षेत्रात वर्षानुवर्षे वास्तव्यास असलेल्या आदिवासी, दलित आणि कष्टकरी कुटुंबांना मुंबईबाहेर कल्याणमधील शिरढोण आणि खोणी येथे स्थलांतरित करण्याच्या प्रस्तावाला विरोध करत रहिवाशांनी मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभाग घेतला. लढेंगे, मरेंगे मगर शिराढोण नहीं जायेंगे असा इशारा या वेळी आमदार प्रकाशदादा सुर्वे यांनी दिला.‘आम्हाला मुंबईबाहेर पाठवू नका, मुंबईतच हक्काची घरे द्या’, अशी जोरदार मागणी या वेळी त्यांनी केली.
शिरढोण आणि खोणी येथे स्थलांतरित करण्याच्या प्रस्ताव जर वन विभागाने मागे घेतला नाही, तर उद्यानातील रहिवाशांसह येत्या हिवाळी अधिवेशनात नागपूरला आपण आमरण उपोषण करू, असा इशाराही आमदार सुर्वे यांनी दिला.
येत्या २७ नोव्हेंबर रोजी उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीत, स्थलांतर प्रस्तावाला विरोध करण्यात येईल. तसेच येथील बांधवांचे पुनर्वसन जवळपास करावे अशी मागणी करण्यात येईल. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन त्यांना आमची सदर भूमिका मांडण्यात येईल असे त्यांनी स्पष्ट केले. जोपर्यंत बैठकीत निर्णय होत नाही तोपर्यंत शिरढोण आणि खोणी येथे जाण्यासाठी येथील रहिवाशांची संमती पत्रे घेण्यास स्थगिती द्यावी, अशी मागणी सुर्वे तसेच नगरसेवक राज सुर्वे यांनी वनसंरक्षक अनिता पाटील यांच्याकडे केली.
या वेळी विभागप्रमुख वैभव भरडकर, नगरसेवक राज सुर्वे, महिला विभागप्रमुख मीना पानमंद, विभागप्रमुख मनोहर देसाई, प्रकाश पुजारी, नगरसेविका धनश्री भरडकर, नगरसेवक अदिती खुरसंगे,नगरसेवक मंगेश पांगारे,सचिन केळकर, आदिवासी नेते देवेंद्र ठाकूर,आरपीआयचे अशोक कांबळे, वैष्णवी पुजारी, शिवाजी शेंडगे आणि इतर मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
रोजगार, मुलांच्या शिक्षणाचे काय?
या रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यासाठी वन विभागाने म्हाडाकडून कल्याणमधील शिरढोण आणि खोणी परिसरातील सुमारे ६,५०० सदनिका उपलब्ध करून घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र, मुंबईपासून दूर पुनर्वसन केल्यास रोजगार, मुलांचे शिक्षण, आरोग्य सुविधा आणि रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण होईल, अशी भीती रहिवाशांनी व्यक्त केली. त्यामुळे उद्यानापासून तीन ते चार किलोमीटरच्या परिसरातच पर्यायी घरे उपलब्ध करून द्यावीत, अशी त्यांची मागणी आहे.
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