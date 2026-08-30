वजन काटा तपासण्याच्या बहाण्याने रिक्षाचालकाला २ लाखांचा गंडा! सोन्याची अंगठी आणि चेन घेऊन भामटा पसार;

वजन काटा तपासण्याच्या बहाण्याने रिक्षाचालकाला दोन लाखांचा गंडा
सोन्याची अंगठी, चेन घेऊन भामटा पसार
नवी मुंबई, ता. ३० (वार्ताहर) : वजन काटा तपासण्याच्या बहाण्याने एका भामट्याने रिक्षाचालकाजवळील तब्बल दोन लाख किमतीचे दागिने घेऊन पलायन केल्याची घटना वाशीतील कोपरीगाव परिसरात घडली. याप्रकरणी एपीएमसी पोलिस ठाण्यात अज्ञात भामट्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
राजू बचाटे हे घणसोली येथे राहण्यास असून, शुक्रवारी (ता. २८) ते नेहमीप्रमाणे आपली रिक्षा घेऊन व्यवसायासाठी निघाले होते. कोपरखैरणे येथील डी-मार्टजवळ भाड्याची वाट पाहत उभे असताना एक भामटा कोपरी गाव येथे जाण्यासाठी रिक्षात बसला. कोपरी गाव येथे पोहोचल्यानंतर त्याने बचाटे यांना ५०० रुपये देऊन त्यांना बेलापूर येथे जायचे असल्याचे सांगितले. भामट्याने उर्वरित रक्कम परत न घेता ती बचाटे यांना स्वतःकडे ठेवण्यास सांगितली. त्यानंतर वजन काटा आणण्याच्या बहाण्याने भामटा तेथून निघून गेला आणि काही वेळानंतर परत आला. त्यावर दागिन्यांचे वजन तपासण्याच्या बहाण्याने भामट्याने बचाटे यांच्या हातातील सोन्याची अंगठी मागितली. बचाटे यांनी त्याच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवून अंगठी दिली. काही वेळात पुन्हा परत येत त्याने काटा तपासण्यासाठी किमान दोन तोळे सोने लागेल, असे सांगून बचाटेंकडे असलेली सोनसाखळी मागून घेतली. दागिने हातात येताच भामट्याने बचाटे यांना रिक्षा वळवण्यास सांगितली. यावेळी भामट्याने काही क्षणांत त्या ठिकाणावरून पलायन केले. बराच वेळ वाट पाहून आणि शोध घेऊनही भामटा परत न आल्याने आपली फसवणूक झाल्याचे बचाटे यांच्या लक्षात आले.
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