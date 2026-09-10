वीजमीटर जोडणीसाठी १८ हजारांची लाच घेताना महावितरणचा वायरमन जाळ्यात

वीजमीटर जोडणीसाठी १८ हजारांची लाच
महावितरणचा वायरमन जाळ्यात
नवी मुंबई, ता. १० (वार्ताहर) : वीजमीटरची पुन्हा जोडणी करून देण्यासाठी शासकीय शुल्काव्यतिरिक्त १८ हजार रुपयांची लाच स्वीकारणाऱ्या महावितरणच्या एका वायरमनला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) बुधवारी (ता. ९) सायंकाळी रंगेहाथ पकडले. रामेश्वर घनमोडे, असे अटक करण्यात आलेल्या वायरमनचे नाव आहे.
या प्रकरणातील तक्रारदाराच्या शेजारी राहणाऱ्या महिलेचा कॅन्टीन व पार्किंगचा व्यवसाय आहे. यासाठी महावितरणकडून वीजमीटर घेण्यात आले होते. वीजबिल थकीत राहिल्याने महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी कॅन्टीनचा वीजपुरवठा खंडित करून मीटर काढून नेले होते. त्यानंतर संबंधित महिलेने थकीत वीजबिल भरून मीटर पुन्हा बसवून घेण्यासाठी तक्रारदाराला अधिकारपत्र दिले होते. त्यानुसार तक्रारदाराने या कामासाठी महावितरणचे वरिष्ठ तंत्रज्ञ (वायरमन) रामेश्वर घनमोडे याची भेट घेतली, परंतु घनमोडे यांनी मीटर पुन्हा जोडणी करण्यासाठी शासकीय शुल्काव्यतिरिक्त २० हजार रुपयांची लाच मागितली. यानंतर तडजोडीअंती १८ हजार रुपये स्वीकारण्याचे मान्य केले. त्यामुळे तक्रारदाराने नवी मुंबई एसीबीकडे याबाबत तक्रार केली होती. एसीबीच्या पथकाने या तक्रारीची ३ सप्टेंबर रोजी पडताळणी केली व सापळा रचत आरोपीला ताब्यात घेतले.