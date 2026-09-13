Revised News पार्किंगच्या क्षुल्लक वादातून नेरुळामध्ये तरुणाची कारखाली चिरडून हत्या! हॉकी स्टिकनेही हल्ला; दोघांना अटक, अन्य दोन आरोपींचा शोध सुरू

क्षुल्लक वादातून तरुणाची हत्या
नवी मुंबई, ता. १३ (वार्ताहर) : गाडी पार्क करण्यावरून झालेल्या क्षुल्लक वादातून चाैघांनी तरुणाची अंगावर कार घालून हत्या केली. ही घटना नेरूळमधील एका हॉटेलसमोर शनिवारी घडली. नेरूळ पोलिसांनी या हत्येचा तपास करत दोघांना रविवारी अटक केली, तर दोघांचा शोध सुरू आहे.
तक्रारदार आशुतोष मोरजकर (३३) हा शनिवारी मित्र मुबिन याच्यासोबत शिरवणे येथील एका हॉटेलमध्ये जेवण्यासाठी गेला होता. मुबिनने त्याची दुचाकी हॉटेलसमोर पार्क केली होती. ऑर्डर दिल्यानंतर तो बाहेर सिगारेट ओढण्यासाठी गेला असताना कारमधून चार जण तेथे आले. त्यांनी पार्क केलेल्या दुचाकींना लाथा मारून त्या खाली पाडल्या. मुबिनने याबाबत जाब विचारला असता चौघांनी त्याच्याशी वाद घातला. मध्यस्थी करण्यासाठी कारजवळ गेलेल्या रणजीतसिंग दलजीत शेरगिल (३३) याच्या अंगावर चालकाने कार घातली. यात रणजीतसिंगचा मृत्यू झाला. घटनेनंतर आरोपी कारसह पसार झाले, मात्र काही वेळाने आरोपी पुन्हा हॉकी स्टिक घेऊन घटनास्थळी आले. त्यातील एकाने आशुतोषवर हॉकी स्टिकने हल्ला केल्यानंतर चौघेही फरार झाले. पोलिसांनी परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तसेच तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे आरोपींचा माग काढत रविवारी रणजीतसिंग राम तायडे (३३) आणि कलीम शेख (३०) यांना अटक केली.