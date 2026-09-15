परदेशी जहाजावर नोकरीचे आमिष दाखवून तरुणांची फसवणूक करणारे दोघे पोलिसांच्या जाळ्यात आर्थिक गुप्तवार्ता युनिटची धडक कारवाई

परदेशी जहाजावर नोकरीचे प्रलोभन दाखवून तरुणांची फसवणूक
दोघे अटकेत ः आर्थिक गुप्तवार्ता युनिटची धडक कारवाई
नवी मुंबई, ता. १५ (वार्ताहर) : परदेशी जहाजांवर चांगल्या पगाराच्या नोकरीचे प्रलोभन दाखवून सुशिक्षित व बेरोजगार तरुणांची फसवणूक करणाऱ्या सीबीडी बेलापूर येथील एका कंपनीवर नवी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुप्तवार्ता युनिटने धाड टाकून दोघांना ताब्यात घेतले आहे. डी. जी. शिपिंगने परवाना रद्द केलेला असतानाही ही कंपनी अवैधपणे चालवून तरुणांची फसवणूक केली जात होती. या कारवाईत पोलिसांनी कंपनीच्या कार्यालयातून १२ तरुणांचे पासपोर्ट आणि १६ सीडीसी व इतर महत्त्वाची कागदपत्रे जप्त केली आहेत.
आरोपींमध्ये कंपनीचा संचालक वीरेंद्र सिंह आणि कर्मचारी संतोष चौधरी या दोघांचा समावेश आहे. यातील वीरेंद्र सिंह याने काही महिन्यापूर्वी सीबीडी बेलापूर सेक्टर-११मधील पुनीत टॉवर येथील ऑफिस नंबर २४ मध्ये आदिशक्ती शिप मॅनेजमेंट प्रा.लि. या नावाने कार्यालय सुरू केले होते. तसेच या माध्यमातून परदेशी जहाजांवर चांगल्या पगाराची नोकरी मिळवून देण्याबाबत जाहिरातबाजी सुरू केली होती. विशेष म्हणजे डी. जी. शिपिंगने या कंपनीचा परवाना रद्द केलेला असतानाही अवैधपणे कार्यालय सुरू ठेवून बेरोजगार तरुणांची फसवणूक केली जात होती.
बोगस उमेदवार पाठवून पर्दाफाश
याबाबतची गोपनीय माहिती नवी मुंबई पोलिस आयुक्तालयाच्या आर्थिक गुप्तवार्ता कक्षाला (फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिट) मिळाल्यानंतर पथकाने बोगस उमेदवार म्हणून पोलिसाला पाठवले होते. या वेळी कंपनीच्या प्रतिनिधीकडून परदेशी जहाजावर नोकरी देण्याचे प्रलोभन दाखविण्यात येत असल्याचे तसेच त्यांच्याकडून लाखो रुपये उकळण्यात येत असल्याचे आढळून आले. त्यानंतर एफआययूच्या पथकाने या कार्यालयावर छापा मारून कंपनीच्या कारभाराची झाडाझडती घेतली. या तपासणीत कार्यालयात तरुणांचे १२ पासपोर्ट आणि १६ सीडीसी तसेच ३४ उमेदवारांनी नोकरीसाठी भेट दिल्याची नोंद असलेले रजिस्टर, कंपनी डायरेक्टर आणि आरपीएसएल परवान्याचे रबर स्टॅम्प आढळून आले.
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