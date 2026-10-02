बनावट नंबर प्लेट लावून विनयभंग करणारा थार चालक १० तासांत जेरबंद

बनावट नंबर प्लेट वापरून तरुणीचा विनयभंग
१० तासांत आरोपी गजाआड
नवी मुंबई, ता. २ (वार्ताहर) : चारचाकीवर बनावट नंबर प्लेट लावून तरुणीचा भररस्त्यात विनयभंग केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी नवी मुंबई गुन्हे शाखा कक्ष-३च्या पथकाने आरोपीला अवघ्या १० तासांत बेड्या ठोकल्या. अली ऊर्फ तालिब अहसन नखवी असे आरोपीचे नाव आहे.
अली बुधवारी (ता. ३०) चारचाकी घेऊन खारघरमध्ये गेला होता. या वेळी त्याने पेठपाडा मेट्रो स्थानकावरून पायी चालत जात असलेल्या एका तरुणीचा विनयभंग करून पलायन केले. खारघर पोलिस ठाण्यात याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर गुन्हे शाखा कक्ष-३चे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक औदुंबर पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखालील पथकाने या गुन्ह्याचा समांतर तपास सुरू केला. तसेच गुन्ह्यात वापरलेल्या चारचाकी वाहनाचा शोध सुरू केला होता. यादरम्यान मिळालेल्या सीसीटीव्हीमध्ये चारचाकीची नंबर प्लेट दिसून आली. दरम्यान, आरटीओकडून या क्रमांकाची पडताळणी केली असता ती बनावट असल्याचे समोर आले. त्यानंतर पोलिसांनी विविध ठिकाणच्या सीसीटीव्हींचा मागोवा घेतला. अखेर पोलिसांनी अली याला कोपरखैरणेतील बोनकोडे गावातून ताब्यात घेतले. त्याची चौकशी केल्यानंतर गुन्ह्यातील त्याचा सहभाग समोर आला. तसेच त्याने त्याच रात्री एका तरुणीला चारचाकीने धडक देऊन गंभीर जखमी केल्याचेदेखील उघडकीस आले. पोलिसांनी त्याला कायदेशीर कारवाईसाठी खारघर पोलिसांच्या ताब्यात दिले.
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