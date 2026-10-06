जेएनपीटी कस्टमची वेबसाइट बंद पडणाऱया इंजिनियरचा पोलिसांकडुन शोध सुरू

जेएनपीटी कस्टमची वेबसाइट बंद
इंजिनिअरचा पोलिसांकडून शोध सुरू
नवी मुंबई, ता. ६ (वार्ताहर) : जवाहरलाल नेहरू पोर्ट (जेएनपीटी) कस्टम विभागाच्या शासकीय नेटवर्क आणि वेबसाइटमध्ये एका खासगी कंपनीच्या इंजिनिअरने अनधिकृतरीत्या वेबसाईट दोन वेळा ठप्प केल्याचा प्रकार उघडकीस आला. यामुळे कस्टम विभागातील संगणक प्रणालीच्या आयसीईएस सिस्टीमवर परिणाम झाला. त्यामुळे कामकाजात मोठा अडथळा निर्माण झाला. यानंतर कस्टम विभागाने शोध घेत एरियल टेलिकॉम सोल्यूशन्स (एटीए) या कंपनीच्या रेसिडेंट इंजिनिअरविरोधात न्हावा शेवा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला.
सुरेंद्र भाटीकरे (४८) असे गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या तरुणाचे नाव असून, तो न्हावा शेवा येथील एरियल टेलिकॉम सोल्यूशन्स या कंपनीत रेसिडेंट इंजिनिअर म्हणून कार्यरत आहे. भाटीकरे याने २४ जुलैला सकाळी ९.५१ वाजता तसेच १ ऑगस्टला जवाहरलाल नेहरू पोर्ट (जेएनपीटी) कस्टम विभागाच्या शासकीय नेटवर्क आणि वेबसाइटच्या संगणक प्रणालीमध्ये हस्तक्षेप केला. त्यामुळे कस्टमची वेबसाईट ठप्प पडली. यामुळे कस्टमच्या आयसीईएस सिस्टीमवर परिणाम झाला.
न्हावा शेवा येथील जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउसच्या दुसऱ्या मजल्यावरील बी-२०४ या कार्यालयात हा प्रकार घडल्याचे कस्टमने केलेल्या चौकशीत निदर्शनास आले. एरियल टेलिकॉम सोल्यूशन्स या कंपनीतील रेसिडेंट इंजिनिअर सुरेंद्र भाटीकरे याने हा प्रकार केल्याचे आढळून आल्यानंतर कस्टम विभागाच्या वतीने मयंक गर्ग (२६) यांनी न्हावा-शेवा पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. त्यानुसार पोलिसांनी सुरेंद्र भाटीकरे (४८) याच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला. आरोपीचा छेडछाड करण्यामागे नेमका काय उद्देश होता, सिस्टीम बंद पडल्याने कोणत्या कामकाजावर परिणाम झाला आणि या प्रकारामागे अन्य कोणाचा सहभाग आहे का, याबाबतचा पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे.