कोपरखैरणे पोलिस ठाण्यातच महिला पोलिसांवर हल्ला!
तीन महिला कर्मचारी जखमी; महिलेला ताब्यात घेऊन सुटका
नवी मुंबई, ता. १५ (वार्ताहर) : कोपरखैरणे पोलिस ठाण्यात गोंधळ घालत एका महिलेने कर्तव्यावर असलेल्या महिला पोलिस कर्मचाऱ्यांना मारहाण केल्याची घटना बुधवारी (ता. १४) सकाळी घडली. या हल्ल्यात तीन महिला पोलिस कर्मचारी जखमी झाल्या. मीना खातुन (वय ३०) असे आरोपी महिलेचे नाव असून, ती पनवेल येथे राहते. सरकारी कामात अडथळा आणून पोलिसांना मारहाण केल्याप्रकरणी तिच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मीना खातुन बुधवारी सकाळी कोपरखैरणे पोलिस ठाण्यात आली होती. त्यावेळी तिने मोठ्याने आरडाओरडा करून गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सुनील बोडके यांनी महिला पोलिस कर्मचाऱ्यांना तिला शांत करण्यास सांगितले. त्यानुसार महिला कर्मचाऱ्यांनी प्रयत्न केले. मात्र, मीना हिने त्यांच्याशी हुज्जत घालण्यास सुरुवात केली. महिला पोलिस हवालदार स्वप्नजा म्हात्रे यांच्याशी वाद सुरू असताना मीना हिने हातातील मोबाईल त्यांच्या डाव्या गालावर आणि डोळ्याखाली मारला. तसेच, अन्य महिला कर्मचाऱ्यांना नखांनी ओरबाडून आणि हाताने मारहाण केली. या घटनेत तीन महिला पोलिस कर्मचारी जखमी झाल्या.या प्रकरणी कोपरखैरणे पोलिसांनी मीना खातुन हिच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून तिला ताब्यात घेतले. त्यानंतर नोटीस बजावून तिची सुटका करण्यात आली.
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