घणसोलीत अनधिकृत बांधकामावर कारवाईसाठी गेलेल्या सिडकोच्या पथकाला धमकावून रस्ता अडवला; रबाळे पोलिसांत सात जणांवर गुन्हा

अनधिकृत बांधकामावरून सिडकोशी हुज्जत
सात जणांवर गुन्हा दाखल
नवी मुंबई, ता. २६ (वार्ताहर) : घणसोलीत अनधिकृत बांधकामावर निष्कासनाची कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या सिडकोच्या पथकाला रहिवाशांनी विरोध करून अधिकाऱ्यांना दमदाटी केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. रहिवाशांनी पथकाचा मार्ग अडवून कारवाई रोखल्याने रबाळे पोलिसांनी सात जणांविरोधात भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल केला आहे.
घणसोली सेक्टर १६ मधील अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यासाठी सिडकोचे अतिक्रमणविरोधी पथक २३ ऑक्टोबरला दुपारी घटनास्थळी गेले होते. या पथकात सिडकोचे पदनिर्देशित अधिकारी सूर्यकांत राठोड, भूमापक विकास म्हात्रे, अतिक्रमण विभागाचे पोलिस अंमलदार आणि रबाळे पोलिस ठाण्याचे कर्मचारी सहभागी होते. पोलिस बंदोबस्तात ही कारवाई सुरू करण्यात आली होती.
या वेळी संबंधित अनधिकृत जी प्लस वन इमारतीतील काही रहिवासी आणि इतर व्यक्तींनी एकत्र येत पथकाचा मार्ग अडवला. जागा सोडणार नसल्याचे सांगत त्यांनी अधिकाऱ्यांशी अरेरावी केली आणि दमदाटी केल्याचा आरोप आहे. काही जणांनी इमारतीतील खोल्यांमध्ये जाऊन दरवाजे आतून बंद करून घेतले. त्यामुळे सिडकोच्या पथकाला नियोजित निष्कासनाची कारवाई करता आली नाही.
याप्रकरणी सिडकोचे भूमापक योगेश गजानन वानखेडे यांनी रबाळे पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. त्यानुसार आकाश उपळे, शिवम सिंग, प्रमिला पाटील, मनीषा म्हात्रे, प्रीती पाटील, प्रणिता पाटील आणि ऋणा पाटील यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी पोलिसांकडून पुढील कारवाई सुरू आहे.
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