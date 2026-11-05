लग्नाचे आमिष दाखवून अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार; पीडित मुलगी १० आठवड्यांची गर्भवती

लग्नाच्या भूलथापा दाखवून अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार
नवी मुंबई, ता. ५ (वार्ताहर) : रबाळे परिसरात राहणाऱ्या एका २१ वर्षीय तरुणाने १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलीला लग्नाच्या भूलथापा देऊन तिच्यावर वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. यामुळे पीडित मुलगी १० आठवड्यांची गर्भवती राहिल्याचे वैद्यकीय तपासणीत निष्पन्न झाले आहे. याप्रकरणी रबाळे पोलिसांनी नराधम तरुणाविरोधात बलात्कारासह पोक्सो कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करून त्याला बेड्या ठोकल्या आहेत.
आरोपी व पीडित मुलगी ही दोघेही रबाळे परिसरात राहण्यास आहेत. हे दोघेही एकाच महाविद्यालयात शिक्षण घेत असल्याने त्यांच्यात प्रेमसंबंध निर्माण झाले. या दरम्यान तरुणाने पीडित मुलीला लग्न करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर त्याने ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या कालावधीत पीडितेवर राहत्या घरात दोन वेळा लैंगिक अत्याचार केले. काही दिवसापूर्वी पीडित गर्भवती असल्याचे तिला लक्षात आले. त्यानंतर तिने आपल्या पालकांना त्याबाबतची माहिती दिल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला. त्यानंतर पीडितेने रबाळे पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिसांनी आरोपीविरोधात पोक्सो कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला आहे. दरम्यान, तरुणाला अटक करुन पोलिसांनी न्यायालयासमोर हजर केले असता आरोपीला शनिवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
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