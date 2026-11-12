महिला प्रवाशासमोर कॅब चालकाचे अश्लील चाळे; नेरुळ पोलिसानी विकृत कॅब चालकाला घेतले ताब्यात!

महिलेसमोर कॅबचालकाचे
अश्लील कृत्य
नवी मुंबई, ता. १२ (वार्ताहर) : वाशी ते नवीन पनवेल असा कॅबने प्रवास करणाऱ्या महिला प्रवाशासमोर चालकाने अश्लील कृत्य केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. महिलेने चालकाच्या कृत्याला तत्काळ विरोध करून पोलिसांत तक्रार दाखल केली. त्यानंतर नेरूळ पोलिसांनी संबंधित कॅबचालकाविरुद्ध विनयभंगाचा गुन्हा दाखल केला आहे.
पीडित महिला १० नोव्हेंबर रोजी रात्री सुमारे १०.५० वाजता आई-वडिलांसह वाशी येथून नवीन पनवेलला रॅपिडो कॅबने प्रवास करत होती. महिला चालकाच्या बाजूच्या आसनावर, तर तिचे आई-वडील मागील आसनावर बसले होते.
सायन-पनवेल महामार्गावरील नेरूळ येथील रहेजा कन्स्ट्रक्शनसमोर कॅब आल्यानंतर चालकाने वाहन चालवत असतानाच अश्लील कृत्य करण्यास सुरुवात केल्याचा आरोप महिलेने तक्रारीत केला आहे. हा प्रकार लक्षात येताच महिलेने चालकाला विरोध करून जाब विचारला. त्यानंतर चालकाने हे कृत्य थांबवल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
महिलेने संबंधित चालकाला खांदेश्वर पोलिस ठाण्यात नेले, मात्र घटना नेरूळ परिसरात घडल्याने तिला नेरूळ पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यास सांगण्यात आले. नेरूळ पोलिसांनी आरोपी चालकाविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ७९ अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेऊन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम ३५(३) अन्वये नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक रोहन पाटील करीत आहेत.
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