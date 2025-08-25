गोयल यांच्या प्रयत्नांमुळे भारतीयाचा मृतदेह मायदेशी
मुंबई, ता. २५ : आफ्रिका खंडातील रिपब्लिक ऑफ गिनी या देशात काम करत असलेले राजेश आनंदा घोलप (वय ४०) यांचे तेथे १५ ऑगस्टला निधन झाले. त्यांचा मृतदेह भारतात आणण्यात अडचणी येत असताना केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांच्या मदतीमुळे घोलप यांचा मृतदेह उद्या (ता. २६) भारताकडे पाठविला जाणार असून, त्यानंतर तो त्यांच्या नातेवाइकांच्या ताब्यात दिला जाणार आहे.
घोलप हे मुंबईतील गोरेगावमधील आरे कॉलनी येथील रहिवासी आहेत. गिनी येथे ते गिनी प्लॅस्टिक सार्ल या कंपनीत काम करत होते. तेथे दीर्घ आजारामुळे रुग्णालयात त्यांचे निधन झाले. घोलप यांचे कुटुंबीय भारतात असून, आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याने मृतदेह भारतात आणण्यासाठी व त्यासाठी कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी त्यांना अडचणी येत होत्या. घोलप यांचे बंधू ताराचंद यांनी भारतीय दूतावास आणि परराष्ट्र मंत्रालयालाही मदतीचे आवाहन केले होते. ही बाब उत्तर मुंबईचे खासदार आणि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांच्या कानावर जाताच त्यांनी तातडीने भारतीय दूतावासाशी संपर्क साधत मदत करण्याची विनंती केली. घोलप हे गोयल यांच्या मतदारसंघातील नसूनही त्यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप केला. त्यामुळे गिनी येथील भारतीय दूतावासाच्या अधिकाऱ्यांनीही वेगाने हालचाल करत घोलप कुटुंबीयांना मदत केली व आता राजेश घोलप यांचा मृतदेह उद्या (ता. २६) विमानाने भारतात आणला जाणार आहे.
