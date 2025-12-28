स्वयंपुनर्विकासाबाबत
सविस्तर मार्गदर्शन कार्यशाळा
जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी स्वयंपुनर्विकास ही संकल्पना वेगाने पुढे येत असून, त्याबाबत सविस्तर माहिती देणारी विशेष कार्यशाळा ४ जानेवारीला होणार आहे. स्वयंपुनर्विकास म्हणजे सोसायटीने स्वतः पुढाकार घेऊन विकसक न नेमता पुनर्विकास करणे. या पद्धतीमुळे जुन्या सदनिकाधारकांना भाडे, कॉर्पस फंड, बेटरमेंट चार्जेस तसेच इतर खर्चाचा अधिक फायदा मिळू शकतो. कार्यशाळेत स्वयंपुनर्विकासाची संपूर्ण प्रक्रिया, त्यासाठी लागणारी कागदपत्रे, सोसायटीचे ठराव, शासकीय नियम, तसेच आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजिनिअर, कंत्राटदार व इतर सल्लागारांशी समन्वय कसा साधायचा, प्रकल्प सल्लागार कसा निवडावा, ठेकेदाराची निवड व दर्जेदार व वेळेत बांधकाम कसे सुनिश्चित करावे, याचीही माहिती दिली जाईल. कार्यशाळेला मार्गदर्शन करणारे तज्ज्ञ हे ३७ वर्षांचा अनुभव असलेले अनुभवी सिव्हिल इंजिनिअर व विकसक असून त्यांनी अनेक पुनर्विकास प्रकल्प यशस्वीपणे पूर्ण केले आहेत. इच्छुक सोसायट्यांना स्वयंपुनर्विकासासाठी खात्रीशीर प्रकल्प सल्लागार सेवा (सशुल्क) उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
व्यावसायिक चटणी कार्यशाळा
जेवणातील चव वाढविणाऱ्या खमंग स्वादिष्ट आणि रुचकर अशा विविध पद्धतीच्या महाराष्ट्रीयन चटणी प्रात्यक्षिकासह शिकवणारी कार्यशाळा ४ जानेवारी रोजी आयोजिली आहे. रोजच्या आहारामध्ये चटण्यांचे सेवन केल्यामुळे आरोग्याला मोठे फायदे होतात. या अनुषंगाने कार्यशाळेत सोलापूरी शेंगदाणा, खोबरे, लसूण, कढीपत्ता, कारले, टोमॅटो, कांदा, पांचाली, थ्री इन वन, आवळा, कोर्टा, जवस अश्या विविध प्रकारच्या चटण्या तसेच दक्षिण भारतीय इडली, भात इ.सोबत खाल्ली जाणारी गन पावडर शिकवली जाणार आहे. व्यावसायिक कार्यशाळा असल्याने यामध्ये चटणी व्यवसाय कमी भांडवलामध्ये कसा सुरु करावा, व्यवसायाला असणारी मागणी, त्यामधील नाविन्यपूर्ण पद्धती, मिळणारा नफा चटणी टिकवण्याची पद्धत व पॅकेजिंग याबद्दलही माहिती दिली जाणार आहे.
आयुर्वेदिक अभ्यंग मसाज कार्यशाळा
मसाज अथवा आयुर्वेदिक अभ्यंग केल्याने आरोग्यासंबंधी तक्रारी दूर होतात व वात-पित्त-कफाचे संतुलन राखले जाते. आरोग्याच्या जागृतीमुळे गेल्या काही वर्षांत सतत वाढत असणाऱ्या या क्षेत्रात तज्ज्ञ व्यावसायिकांची मागणी आहे. याबाबत मार्गदर्शन करणारी तीन दिवसीय कार्यशाळा ९, १० व ११ जानेवारी रोजी आयोजिली आहे. कार्यशाळेत अभ्यंग मर्दन संकल्पना, मसाजचे तंत्र, मंत्र व शास्त्र, मसाजचे फायदे, वात-पित्त-कफ प्रवृतीनुसार मसाज, उपयुक्त औषधी तेले, शिरोभ्यंग, पादाभ्यंग, विविध स्ट्रोक्स, स्नेहन, स्वेदन, पावडर मसाज, उदवर्तन, मसाज केव्हा, कधी किती वेळ करावा, कधी करू नये याबाबत प्रात्यक्षिकासाहित मार्गदर्शन होणार आहे.
कॉर्पोरेट सीएसआर प्रशिक्षण
एनजीओ व सामाजिक काम करणाऱ्या संस्थांना आर्थिक गरज मोठ्या प्रमाणात असते. सीएसआर फंडिंगमधून त्यांना ही गरज भागवता येते. मात्र हे फंडिंग कसे मिळवावे, यासाठीचे नियम व कायदे काय आहेत, संस्थेचा प्रोजेक्ट रिपोर्ट कसा सादर करावा याची बहुतेकांना माहिती नसते. या पार्श्वभूमीवरील सीएसआर ट्रेनिंग १७ व १८ जानेवारी रोजी आयोजिले आहे. यामध्ये सीएसआर नेमके काय आहे आणि काय नाही, सीएसआर कायदा, अंमलबजावणी संस्थांची भूमिका, रिपोर्टींग फ्रेमवर्क, अंमलबजावणी करण्यापूर्वी, दरम्यान आणि नंतरची प्रक्रिया, सरकारच्या अपेक्षा, भूमिका आणि जबाबदाऱ्या, सीएसआर फंडींगसाठी आवश्यक कागदपत्रे व प्रक्रिया आदी बाबींवर मार्गदर्शन होणार आहे. हे प्रशिक्षण समाजसेवी संस्था, फाउंडेशन्स, सीएसआर क्षेत्रात कार्यरत कंपन्यांचे अधिकारी तसेच विद्यार्थी यांना उपयुक्त आहे.
एसआयआयएलसीच्या विविध प्रशिक्षण व कार्यशाळांची माहिती मिळवण्यासाठी व नावनोंदणीसाठी
संपर्क : ९३५६९७३४२७, ८९५६३४४४७२, ९१४६०३८०३१. क्यूआर कोड : PFA
