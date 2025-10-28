कार क्लिनिंग व्यवसायात संधी
सध्या वाढत्या नागरीकरणामुळे व कारच्या विक्रीत होणाऱ्या वाढीमुळे कार क्लिनिंग व्यवसायामध्ये मोठ्या प्रमाणात संधी निर्माण होत आहेत. नवउद्योजक, युवा व विद्यमान व्यावसायिकांसाठी या क्षेत्रातील संधी समजून घेण्यासाठी तीन दिवसांची विशेष कार्यशाळा ३१ ऑक्टोबर आणि १ व २ नोव्हेंबर रोजी आयोजिली आहे. यामध्ये कार क्लिनिंग उद्योगाची ओळख, मार्केट ट्रेंड्स, व्यवसाय मॉडेल्स यासह बेसिक वॉश, डिटेलिंग, उपकरणांचे वापर, सुरक्षा अशी विविध तांत्रिक कौशल्ये यांचे प्रशिक्षण दिले जाईल. व्यवसायवाढीसाठी मार्केटिंग, ब्रँडिंग, आर्थिक मदतीचे पर्याय व वैयक्तिक व्यवसाय आराखडा तयार करण्यावरही कार्यशाळेत माहिती दिली जाईल. कार्यशाळेच्या माध्यमातून सहभागींच्या तांत्रिक व व्यावसायिक कौशल्यात वाढ होईल आणि कार क्लिनिंग व्यवसाय सुरू करण्याचा आत्मविश्वास मिळेल. प्रशिक्षणानंतर सहभागींना प्रमाणपत्रही देण्यात येईल.
व्यावसायिक मसाले कार्यशाळा
घरगुती चवीचे झणझणीत कोल्हापूरस्टाइल मसाले प्रात्यक्षिकासह शिकवणारी कार्यशाळा १ व २ नोव्हेंबर रोजी आयोजिली आहे. यात सुमारे दहा प्रकारचे मसाले प्रत्यक्ष तयार करून शिकविले जातील. त्याच्या नोट्स पुरवल्या जातील. यामध्ये पहिल्या दिवशी बिर्याणी, चिकन, मटण, चाट, किचन किंग, मालवणी कोकणी, काळा, कोल्हापुरी कांदा लसूण, मिसळ, गोडा, पेरी पेरी, गरम इत्यादी मसाले प्रात्यक्षिकासह शिकवले जातील. दुसऱ्या दिवशी मसाला व्यवसाय उभे करण्यासाठी लागणारे भांडवल, कच्च्या मालाची खरेदी व उपलब्धता, मसाला व्यवसायाला असणारी मागणी व त्याचे स्वरूप, उपलब्ध असणारी बाजारपेठ, मार्केटिंग करण्याच्या पद्धती, मसाला व्यवसायासाठी लागणारी जागा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, लागणाऱ्या मशिनरी, कॉस्टिंग आदींविषयी माहिती दिली जाईल.
ई-कॉमर्समधील ड्रॉप शिपिंग बिझनेस मॉडेल
ई-कॉमर्समध्ये यशस्वी करिअर घडवायचं स्वप्न बाळगणाऱ्यांसाठी खास आयोजिलेली ड्रॉप शिपिंग बिझनेस मॉडेल ही ऑनलाइन कार्यशाळा ३ नोव्हेंबरपासून आयोजिली आहे. ड्रॉप शिपिंग ही अशी पद्धत आहे जिथे कोणतीही इन्व्हेंटरी किंवा गोदामाची गरज न पडता तुम्ही ऑनलाइन स्टोअर चालवू शकता. फक्त योग्य उत्पादने, विश्वासार्ह पुरवठादार आणि परिणामकारक मार्केटिंगच्या साहाय्याने तुम्ही स्वतःचा व्यवसाय काही तासांत सुरू करू शकता. कार्यशाळेत तुम्हाला शून्य इन्व्हेंटरीतून स्वतःचा स्टोअर तयार करून प्रत्यक्ष व्यवसाय कसा सुरू करावा, हे शिकवले जाईल. यामध्ये ड्रॉप शिपिंगचे सैद्धांतिक ज्ञान, शॉपिफाय वेबसाईट डेव्हलपमेंटचे प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण आणि समाजमाध्यमांवर मार्केटिंग जाहिराती कशा तयार करायच्या याचं मार्गदर्शन होणार आहे.
‘एसआयआयएलसी’च्या विविध प्रशिक्षण व कार्यशाळांची माहिती मिळवण्यासाठी व नावनोंदणीसाठी संपर्क : ८४८४८११५४४, ९३५६९७३४२७, ८९५६३४४४७२
ग्रामस्तरावरील व्यवसाय विकास प्रशिक्षण
शेतमाल व अन्नप्रक्रिया, कुटिरोद्योग, गृहोद्योग, स्थानिक व नैसर्गिक संसाधनांवरील प्रक्रिया आधारित उद्योग इत्यादी विविध प्रकारचे उद्योग व व्यवसाय करण्यासाठी इच्छुक गावातील होतकरू, उद्यमशील युवावर्ग, महिला, शेतकरी यांच्यासाठीचे प्रशिक्षण घेण्यात येणार आहे. गावामध्येच ग्रामपंचायत किंवा स्थानिक संस्थांच्या माध्यमातून या व्यावसायिक प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यासाठी सकाळ व ॲग्रोवन संलग्न प्रशिक्षण संस्था असलेल्या सिमासेस लर्निंगद्वारे (SIILC) ही प्रशिक्षण सेवा उपलब्ध केली जात आहे. गावामध्ये अशा प्रकारचे व्यवसाय विकास प्रशिक्षण आयोजित करण्याची तयारी असलेल्या ग्रामपंचायती तसेच स्थानिक संस्थांनी सिमासेस लर्निंगला संपर्क साधावा.
संपर्क : ८९५६७१२६३१, ९३०७६४९०४७
