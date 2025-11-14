राम सुतार यांच्यामुळे जगभरात लौकिक
नवी दिल्ली, ता. १४ ः ‘‘विख्यात शिल्पकार राम सुतार यांनी आपल्या शिल्पांच्या माध्यमातून राज्यासह देशाचा नावलौकिक जगभरात वाढविला आहे. त्यांनी घडविलेली शिल्पे इतिहासाची साक्षीदार असून त्यातून अभिव्यक्त होणारा वारसा शेकडो वर्ष अबाधित राहील,’’ अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी सुतार यांचा गौरव केला. सुतार यांना शुक्रवारी राज्य सरकारचा सर्वोच्च नागरी सन्मान असणारा ‘महाराष्ट्र भूषण’ पुरस्कार (२०२४) मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. नोएडा (उत्तर प्रदेश) येथील सुतार यांच्या निवासस्थानी झालेल्या या अनौपचारिक कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार, खासदार महेश शर्मा, महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा,महाराष्ट्र सदनाच्या निवासी आयुक्त व सचिव आर. विमला, सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक बिभीषण चवरे, अनिल सुतार आदी उपस्थित होते. शिल्पकला क्षेत्रातील अतुलनीय योगदानाबद्दल सुतार यांना पुरस्कार दिला असून सन्मानचिन्ह, मानपत्र आणि२५ लाख रुपये, असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ‘‘सुतार यांनी घडविलेली शिल्पे अतिशय परिपूर्ण असून जगभरात ती दिमाखात उभी आहेत. त्यांच्या विविध कलाकृती त्यांच्यातील श्रेष्ठ कलाकाराची साक्ष देतात. सुतार यांच्या जीवनातील शिल्पांचे महत्त्व अलौकिक असून त्यांच्या असामान्य सृजनशीलतेचा आविष्कार अनेक कलाकृतींमधून अनुभवायला मिळतो. सुतार यांच्या मनात महाराष्ट्र असून त्याची प्रचिती पुरस्कार प्रदान करतेवेळी त्यांनी केलेल्या महाराष्ट्राच्या जयघोषातून आली. सुतार यांच्यामुळे महाराष्ट्र भूषण पुरस्काराची उंची वाढली.’’ उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, ‘‘सुतार यांनी केवळ देशातच नव्हे, तर जगभर शिल्पे उभारली आहेत. देशाचे स्टॅच्यूमॅन अशी त्यांची ओळख असून अनेक उंच पुतळे उभारणारे सुतार यांच्यामुळे पुरस्काराचीच उंची वाढली आहे. प्रतिभावान ऋषितुल्य व्यक्तिमत्त्व असलेले सुतार हे मराठी माणसाचा मानबिंदू आहेत.’ उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, ‘‘सुतार हे महाराष्ट्राचा अभिमान असून त्यांचे या क्षेत्रातील योगदान अतुलनीय आहे. त्यांनी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा निर्मिलेला पुतळा इंदू मिल येथील स्मारकामध्ये उभारण्यात येणार आहे.’’ प्रास्ताविकात सांस्कृतिक कार्यमंत्री शेलार यांनी पुरस्कारामागची भूमिका विशद करून सुतार यांनी कलेच्या क्षेत्रात दिलेल्या योगदानाची माहिती दिली. सुतार परिवारातर्फे अनिल सुतार यांनी सन्मानाबद्दल महाराष्ट्र सरकारचे आभार मानले. यावेळी फडणवीस यांनी सुतार यांच्या प्रकृतीची विचारपूस करत सुरू असलेल्या उपचारांची माहिती घेतली. याप्रसंगी स्वाती सुतार, सोनाली सुतार, समीर सुतार, दिवाकर शर्मा, कुलदीप मित्तल यांसह सुतार कुटुंबातील सदस्य आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
