एसआयआयएलसी
सर्व आवृत्यांसाठी SIILC च्या लोगोसह वापरावी
ॲमेझॉनवर विका स्वतःची उत्पादने
पुणे, ता. १४ ः ॲमेझॉनवर उत्पादन विकायचे असेल, तर त्याची प्रक्रिया काय आहे, नोंदणी कशी करावी, कोणती कागदपत्रे लागतात, किती दिवस लागतात, हे सर्व करून बिझनेस कसा वाढवायचा, ॲमेझॉनवर विक्री करण्यास किती खर्च लागतो, सेलर पोर्टल कसे असायला हवे आदींबाबत प्रत्याक्षिकासह मार्गदर्शन करणारी कार्यशाळा २६ ऑक्टोबरला होणार आहे. कार्यशाळेत उत्पादन कसे लिस्ट करावे, डिलिव्हर करावे, रिटर्न्स असतील, तर ते कसे हाताळावे, ॲमेझॉन ॲपवरती उत्पादन जास्तीत जास्त कसे दिसतील, जेणेकरून विक्री वाढेल, ऑफर कशा ठेवायच्या, उत्पादन स्पॉन्सर कसे करायचे, पेमेंट कसे पाहायचे, तत्काळ सपोर्ट कसा घ्यायचा याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
बना कुशल हायड्रोपोनिक तंत्रज्ञ
देशभरात अनेक व्यावसायिक हायड्रोपोनिक शेती करणारी युनिट स्थापन होत असून, त्यांना यासाठी कुशल तंत्रज्ञांची गरज भासत आहे. हे लक्षात घेऊन असे कुशल तंत्रज्ञ तयार करण्याच्या उद्देशाने आठ दिवसांचा प्रगत प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम ऑनलाइन व ऑफलाइन अशा संयुक्त स्वरूपात १ नोव्हेंबरपासून आयोजिला आहे. व्यावसायिकदृष्ट्या हायड्रोपोनिक तंत्राने भाजीपाल्याची शेती करून दर्जेदार गुणवत्तेचे उत्पादन मिळवता येणे शक्य आहे. या तंत्राने जागेचा कार्यक्षम वापर करून गाजर, सलगम, मुळा, सिमला मिरची, वाटाणा, स्ट्रॉबेरी, ब्लुबेरी, टरबूज, अननस, सेलेरी, तुळस, टोमॅटो, भेंडी, औषधी वनस्पती, पालक, काकडी इ. पिकांची लागवड करता येते. अभ्यासक्रमात वनस्पती जीवशास्त्र, हायड्रोपोनिक प्रणाली, पाणी आणि पोषकतत्त्वांचे व्यवस्थापन, रोग व कीड नियंत्रण, शाश्वत शेती पद्धती, वनस्पतींची उत्तम वाढ आणि सुनिश्चित उत्पादन मिळण्यासाठी हायड्रोपोनिक तंत्राची रचना, स्थापना आणि देखभाल कशी करावी इत्यादी विषयांवर अनुभवी तज्ज्ञांद्वारे मार्गदर्शन होणार आहे.
एसआयआयएलसीच्या विविध प्रशिक्षण व कार्यशाळांची माहिती मिळवण्यासाठी व नावनोंदणीसाठी
संपर्क : ८४८४८११५४४, ९३५६९७३४२७, ८९५६३४४४७२
ग्रामस्तरावरील व्यवसाय विकास प्रशिक्षण
शेतमाल व अन्नप्रक्रिया, कुटिरोद्योग, गृहोद्योग, स्थानिक व नैसर्गिक संसाधनांवरील प्रक्रियाआधारित उद्योग इत्यादी विविध प्रकारचे उद्योग व व्यवसाय करण्यासाठी इच्छुक गावातील होतकरू, उद्यमशील युवावर्ग, महिला, शेतकरी यांच्यासाठीचे प्रशिक्षण घेण्यात येणार आहे. गावामध्येच ग्रामपंचायत किंवा स्थानिक संस्थांच्या माध्यमातून या व्यवसायिक प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यासाठी सकाळ व ॲग्रोवन संलग्न प्रशिक्षण संस्था असलेल्या सिमासेस लर्निंग (SIILC)द्वारे ही प्रशिक्षण सेवा उपलब्ध केली जात आहे. गावामध्ये अशा प्रकारचे व्यवसाय विकास प्रशिक्षण आयोजित करण्याची तयारी असलेल्या ग्रामपंचायती तसेच स्थानिक संस्थांनी सिमासेस लर्निंगला संपर्क साधावा.
संपर्क : ८९५६७१२६३१, ९३०७६४९०४७
