ज्युनिअर आंत्रप्रेन्युअर (उद्योजक) कार्यशाळा
ज्युनियर आंत्रप्रेन्युअर (उद्योजक) कार्यशाळा
नवीन उद्योग सुरू करणाऱ्या व्यक्तीस आंत्रप्रेन्युअर म्हटले जाते. खास १२ ते १८ या वयोगटातील विद्यार्थ्यांसाठी ज्युनियर आंत्रप्रेन्युअर ही चार तासांची कार्यशाळा १८ ऑक्टोबर रोजी आयोजिली आहे. या कार्यशाळेचा मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांमध्ये उद्योजकीय मानसिकता विकसित करणे आहे. उद्योजक होण्यासाठी नवनवीन संधी ओळखणे, समस्या सोडवणे आणि नेतृत्व क्षमता दाखवणे हे गुणदेखील महत्त्वाचे आहेत. यासाठी या कार्यशाळेत उद्योजकीय मानसिकता, स्टार्टअप प्रक्रियेची माहिती, व्यवसाय सादरीकरण यांसारख्या महत्त्वपूर्ण विषयांवर मार्गदर्शन केले जाणार आहे. तसेच, उद्योजकतेसाठी आवश्यक कौशल्ये कोणती, स्टार्टअप कसा सुरू करावा, कोणती रणनीती वापरावी आणि व्यवसाय कसा सादर करावा याचीही माहिती दिली जाईल. उद्योजक होण्याची इच्छा असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही कार्यशाळा उपयुक्त आहे.
कार क्लिनिंग व्यवसायात संधी
सध्या वाढत्या नागरीकरणामुळे व कारच्या विक्रीत होणाऱ्या वाढीमुळे कार क्लिनिंग व्यवसायामध्ये मोठ्या प्रमाणात संधी निर्माण होत आहेत. नवउद्योजक, युवा व विद्यमान व्यावसायिकांसाठी या क्षेत्रातील संधी समजून घेण्यासाठी तीन दिवसांची विशेष कार्यशाळा ३१ ऑक्टोबर आणि १ व २ नोव्हेंबर रोजी आयोजिली आहे. यामध्ये कार क्लिनिंग उद्योगाची ओळख, मार्केट ट्रेंड्स, व्यवसाय मॉडेल्स यासह बेसिक वॉश, डिटेलिंग, उपकरणांचे वापर, सुरक्षा अशी विविध तांत्रिक कौशल्ये यांचे प्रशिक्षण दिले जाईल. व्यवसायवाढीसाठी मार्केटिंग, ब्रँडिंग, आर्थिक मदतीचे पर्याय व वैयक्तिक व्यवसाय आराखडा तयार करण्यावरही कार्यशाळेत माहिती दिली जाईल. कार्यशाळेच्या माध्यमातून सहभागींच्या तांत्रिक व व्यावसायिक कौशल्यात वाढ होईल आणि कार क्लिनिंग व्यवसाय सुरू करण्याचा आत्मविश्वास मिळेल. प्रशिक्षणानंतर सहभागींना प्रमाणपत्रही देण्यात येईल.
आयुर्वेदिक अभ्यंग मसाज कार्यशाळा
मसाज अथवा आयुर्वेदिक अभ्यंग केल्याने आरोग्यासंबंधी तक्रारी दूर होतात व वात-पित्त-कफाचे संतुलन राखले जाते. आरोग्याच्या जागृतीमुळे गेल्या काही वर्षांत सतत वाढत असणाऱ्या या क्षेत्रात तज्ज्ञ व्यावसायिकांची मागणी आहे. याबाबत मार्गदर्शन करणारी तीनदिवसीय कार्यशाळा ३१ ऑक्टोबर आणि १ व २ नोव्हेंबर रोजी आयोजिली आहे. कार्यशाळेत अभ्यंग मर्दन संकल्पना, मसाजचे तंत्र, मंत्र व शास्त्र, मसाजचे फायदे, वात-पित्त-कफ प्रवृत्तीनुसार मसाज, उपयुक्त औषधी तेले, शिरोभ्यंग, पादाभ्यंग, विविध स्ट्रोक्स, स्नेहन, स्वेदन, पावडर मसाज, उदवर्तन, मसाज केव्हा, कधी, किती वेळ करावा, कधी करू नये याबाबत प्रात्यक्षिकासाहित मार्गदर्शन होणार आहे.
प्रॉडक्ट फोटोग्राफीतून वाढवा व्यवसाय
प्रॉडक्ट फोटोग्राफी हा एक विशेष प्रकार आहे. सध्या कॅमेऱ्यातूनही प्रॉडक्ट्सचे वेगळेपण फोटो माध्यमातून अधिक उठावदार पद्धतीने ग्राहकांपर्यंत पोहोचते. याबाबत मार्गदर्शन करणारे दोन दिवसांचे प्रशिक्षण १ व २ नोव्हेंबर रोजी आयोजिले आहे. यामध्ये प्रॉडक्ट फोटोग्राफीचे सतराहून अधिक साधने व तंत्र, पाचहून अधिक कौशल्ये याबाबत प्रात्यक्षिकांसहित मार्गदर्शन होणार आहे. क्लासरूम प्रशिक्षण, प्रात्यक्षिक व एडिटिंग प्रशिक्षण असे स्वरूप असणार आहे. या प्रशिक्षणाद्वारे आपल्याला फोटोग्राफीच्या महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञानाबद्दल सखोल माहिती मिळेल. हे प्रशिक्षण नवीन फोटोग्राफर्ससाठी तसेच इतर कोणत्याही व्यावसायिकांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरू शकते. स्वतःचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी, व्यवसायाला प्रोफेशनल लूक देण्यासाठी, ब्रँड अधिक ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी, स्पर्धेत टिकण्यासाठी हे प्रशिक्षण उपयुक्त ठरणारे आहे.
‘एसआयआयएलसी’च्या विविध प्रशिक्षण व कार्यशाळांची माहिती मिळवण्यासाठी व नावनोंदणीसाठी संपर्क : ८४८४८११५४४, ९३५६९७३४२७, ८९५६३४४४७२
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.