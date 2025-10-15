‘यामाहा’कडून फेस्टिव्ह ऑफर्स
'यामाहा'कडून फेस्टिव्ह ऑफर्स
मुंबई, ता. १५ : दिवाळीचा सण उत्साहात आणि जल्लोषात साजरा करण्यासाठी सज्ज असताना इंडिया यामाहा मोटर्सने महाराष्ट्रातील ग्राहकांसाठी स्पेशल ऑफर्स आणल्या आहेत. यानिमित्ताने यामाहा मोटरसायकल्स आणि स्कूटर्सवर जीएसटी फायदे, विमा ऑफर्स आणि कॅशबॅकसह विशेष डिल्स देत आहे.
यामाहाच्या दिवाळी स्पेशल ऑफर्स पुढीलप्रमाणे आहेत. आर १५ व्ही-फोरवर सुमारे १५,७३४ जीएसटी सवलतीचा लाभ आणि ६,५६० रुपयांपर्यंत विमा लाभ दिला जाणार आहे. यानंतर एमटी-१५ वर सुमारे १४,९६४ रुपयांचा जीएसटी लाभ आणि साडेसहा हजार रुपयांचा विमा फायदा मिळेल. एफझेड-एस एफआय हायब्रीडवर सुमारे १२,०३१ रुपयांपर्यंत जीएसटी फायदा आणि ६,५०१ रुपयांचा विमा लाभ मिळेल. फॅसिनो १२५ हायब्रीडवर सुमारे ८,५०९ रुपयांचा जीएसटी लाभ आणि ५,४०१ रुपयांचा विमा लाभ, रे झेडआर १२५ एफआयवर सुमारे ७,७५९ रुपयांचा जीएसटी आणि ३,७९९ रुपयांचा विमा लाभ मिळेल. यामाहा डिलरशिपला भेट देत फेस्टिव्ह ऑफर्सचा आनंद घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
