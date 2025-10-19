खाण्यायोग्य फुले-पानांचा व्यवसाय
खाण्यायोग्य पाना-फुलांच्या उत्पादन व व्यवसायाबाबत माहिती देणारी तीन तासांची ऑनलाइन कार्यशाळा २४ व २५ ऑक्टोबर रोजी आयोजिली आहे. यामध्ये खाण्यायोग्य फुलांची व पानांची ओळख, वर्गीकरण व सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वे, खाण्यायोग्य आणि अखाद्य फुलांमधील फरक, लागवडीचे तंत्र, माती तयार करणे, लागवड पद्धती, खाद्य फुलांचे संगोपन, पाणी व खत व्यवस्थापन, कीड नियंत्रण, कापणी पद्धती, खाद्य फुलांचे फायदे, हॉटेल व विविध केटरिंग व्यवसायात असणारी मागणी व विक्री प्रक्रिया, खाद्य पाना-फुलांवर प्रक्रिया करून त्यांना अधिक दिवस कसे टिकवावे, खाण्यायोग्य फुलांचे आरोग्य फायदे व पौष्टिक मूल्ये, विविध पाककृती, खाद्यपदार्थांच्या सजावटीमध्ये उपयोग आदींबाबत नामवंत तज्ज्ञ व सल्लागार सविस्तर मार्गदर्शन करणार आहेत.
वैद्यकीय क्षेत्रात करिअरसाठी मेडिकल कोडिंग हा तीन महिन्यांचे प्रमाणपत्र प्रशिक्षण ‘एसआयआयएलसी’ व टेक महिंद्रा यांच्या वतीने २५ ऑक्टोबरपासून सुरू होत आहे. यामध्ये ‘सीपीसी’ (सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोडर) प्रमाणपत्र तयारीचे मार्गदर्शन तसेच ‘केपीओ’ (नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग) व ‘बीपीओ’साठीचे (बिझनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग) मार्गदर्शन होणार आहे. मेडिकल शब्दावलीची ओळख, मेडिकल सेवा भाषेची समज, शरीर विज्ञान आणि शारीरिक रचना, कोडिंग प्रणाली : आयसीडी-१०, सीपीटी आणि एचसीपीसीएस कोडिंग, वैद्यकीय सेवा नियमावली (एचआयपीएए), कोडिंग नियम व मार्गदर्शक तत्त्वे, कोडिंग सराव आदींचा समावेश आहे. सायन्स विषयातील २१ ते २५ वयोगटातील पदवीधारक, व्यावसायिक, मेडिकल कोडिंगमध्ये करिअर करू इच्छिणारे प्रवेशास पात्र आहेत.
वास्तुशास्त्रानुसार घर, ऑफिस वा दुकान कसे असावे आदींबाबत माहिती करून देणारी ऑनलाइन कार्यशाळा २७ ऑक्टोबरपासून आयोजिली आहे. घर-वास्तू दोषमुक्त असावे ही इच्छा बाळगणाऱ्या सर्वांसाठी ही कार्यशाळा उपयुक्त आहे. कार्यशाळेत वास्तुशास्त्र काय आहे, वास्तूदोष कोणते आहेत, त्याचे परिणाम कोणाला जाणवतात, दिशा, उपदिशा, अधिपती देवता आणि पंचतत्व, दिशा आणि प्रभाव, वास्तुपुरुष मंडल, मर्मस्थान, उपमर्मस्थान, जमीन कशी निवडावी, घर नक्की कोठे व कसे बांधले पाहिजे, घर बांधण्यास प्रारंभ कसा करावा, घरातील अंतर्गत रचना कशी असावी, मुख्य दरवाजाची दिशा ओळखणे, दरवाजा कोठे करावा, वास्तूचे आयुष्य आदींबाबत मार्गदर्शन होणार आहे.
सध्या वाढत्या नागरीकरणामुळे व कारच्या विक्रीत होणाऱ्या वाढीमुळे कार क्लिनिंग व्यवसायामध्ये मोठ्या प्रमाणात संधी निर्माण होत आहेत. नवउद्योजक, युवा व विद्यमान व्यावसायिकांसाठी या क्षेत्रातील संधी समजून घेण्यासाठी तीन दिवसांची विशेष कार्यशाळा ३१ ऑक्टोबर आणि १ व २ नोव्हेंबर रोजी आयोजिली आहे. यामध्ये कार क्लिनिंग उद्योगाची ओळख, मार्केट ट्रेंड्स, व्यवसाय मॉडेल्स यासह बेसिक वॉश, डिटेलिंग, उपकरणांचे वापर, सुरक्षा अशी विविध तांत्रिक कौशल्ये यांचे प्रशिक्षण दिले जाईल. व्यवसायवाढीसाठी मार्केटिंग, ब्रँडिंग, आर्थिक मदतीचे पर्याय व वैयक्तिक व्यवसाय आराखडा तयार करण्यावरही कार्यशाळेत माहिती दिली जाईल. कार्यशाळेच्या माध्यमातून सहभागींच्या तांत्रिक व व्यावसायिक कौशल्यात वाढ होईल आणि कार क्लिनिंग व्यवसाय सुरू करण्याचा आत्मविश्वास मिळेल. प्रशिक्षणानंतर सहभागींना प्रमाणपत्रही देण्यात येईल.
‘एसआयआयएलसी’च्या विविध प्रशिक्षण व कार्यशाळांची माहिती मिळवण्यासाठी व नावनोंदणीसाठी संपर्क : ८४८४८११५४४, ९३५६९७३४२७, ८९५६३४४४७२
