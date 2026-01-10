सरकारी कंत्राटांमध्ये व्यवसायाच्या संधी
पुणे, ता. १० ः विविध शासकीय, निमशासकीय, सार्वजनिक विश्वस्त संस्था, देवस्थाने आता ई-निविदा प्रक्रिया राबवत आहेत. याबाबत प्रात्यक्षिकासह मार्गदर्शन करणारे प्रशिक्षण १७ व १८ जानेवारीला आयोजिले आहे. प्रशिक्षणात विविध विभागांतील नोंदणी, न दिसणाऱ्या निविदासुद्धा कशा शोधायच्या, बीओक्यू भरताना येणाऱ्या अडचणी, निविदा भरण्यास लागणारी कागदपत्रे, कागदपत्रे डिजिटली सही करून कशी सादर करायची, ‘ईएमडी’ व ‘एसडी’मध्ये सूट कशी मिळवायची, स्वतःकडे मशिनरी नसतील तर करावयाचे भाडे करार, निविदापूर्व बैठकीला जाण्यापूर्वी करावयाच्या १५ महत्त्वपूर्ण गोष्टी कोणत्या, याबाबत तसेच इतर महत्त्वाच्या तांत्रिक गोष्टींबद्दल सविस्तर मार्गदर्शन होणार आहे.
डिजिटल मार्केटिंग व एआय तंत्रज्ञान कार्यशाळा
डिजिटल युगातील वाढती संधी लक्षात घेऊन ‘डिजिटल मार्केटिंग व एआय तंत्रज्ञान’ या विषयावरील ऑनलाइन कार्यशाळा १७ जानेवारीपासून सुरू होत आहे. डिजिटल मार्केटिंगसोबत कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर शिकवून सहभागींच्या करिअरला नवी दिशा देणे, हा या कार्यशाळेचा मुख्य उद्देश आहे. आजच्या स्पर्धात्मक काळात डिजिटल मार्केटिंग आणि एआय ही सर्वाधिक मागणी असलेली कौशल्ये मानली जात असून ही कार्यशाळा विद्यार्थी, नोकरी शोधणारे युवक, व्यावसायिक उद्योजक यांच्यासाठी विशेष उपयुक्त ठरणार आहे. कार्यशाळेत ग्राफिक डिझाइन, सोशल मीडिया मार्केटिंग (फेसबुक, इन्स्टाग्राम, लिंक्डइन), गुगल अॅड्सद्वारे जाहिरात, वेबसाईट तयार करणे, सर्च इंजिन ऑप्टिमायझेशन, तसेच विविध एआय टूल्सचा प्रभावी वापर शिकवला जाणार आहे. एकूण ३५ पेक्षा अधिक मॉड्युल्सद्वारे मार्गदर्शन केले जाणार आहे. कार्यशाळा पूर्ण केल्यानंतर सहभागींसाठी इंडस्ट्री-रेडी डिजिटल स्किल्स, एआय आधारित प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग, प्रमाणपत्र तसेच नोकरी व करिअर संधींसाठी मार्गदर्शन उपलब्ध होणार आहे.
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) प्रशिक्षण
एनजीओ व सामाजिक काम करणाऱ्या संस्थांना आर्थिक गरज मोठ्या प्रमाणात असते. ‘सीएसआर’ फंडिंगमधून त्यांना ही गरज भागवता येते; मात्र हे फंडिंग कसे मिळवावे, यासाठीचे नियम व कायदे काय आहेत, संस्थेचा प्रोजेक्ट रिपोर्ट कसा सादर करावा, याची बहुतेकांना माहिती नसते. या पार्श्वभूमीवरील ‘सीएसआर’ ट्रेनिंग १७ व १८ जानेवारीला आयोजिले आहे. यामध्ये ‘सीएसआर’ नेमके काय आहे आणि काय नाही, ‘सीएसआर’ कायदा, अंमलबजावणी संस्थांची भूमिका, रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, अंमलबजावणी करण्यापूर्वी, दरम्यान आणि नंतरची प्रक्रिया, सरकारच्या अपेक्षा, भूमिका आणि जबाबदाऱ्या, ‘सीएसआर’ फंडींगसाठी आवश्यक कागदपत्रे व प्रक्रिया आदी बाबींवर मार्गदर्शन होणार आहे. हे प्रशिक्षण समाजसेवी संस्था, फाउंडेशन्स, ‘सीएसआर’ क्षेत्रात कार्यरत कंपन्यांचे अधिकारी तसेच विद्यार्थी यांना उपयुक्त आहे.
व्यावसायिक लोणचे कार्यशाळा
महाराष्ट्रीय जेवणामध्ये लोणच्याला विशेष महत्त्व आहे व विविध प्रकारच्या लोणच्यांना खूप मोठी बाजारपेठ आहे. या पार्श्वभूमीवर व्यावसायिक पद्धतीने लोणचे कसे तयार करावे, याबाबत मार्गदर्शन करणारी कार्यशाळा २४ जानेवारीला आयोजिली आहे. यामध्ये आंबा, लिंबू, मिक्स, मिरची, आवळा, तिखट लिंबू, हळद, चिंच, लसूण, गावरान, राजस्थानी, लिंबू चुन्दा, आंबा चुन्दा, ड्रायफ्रूट, खजूर, टोमॅटो, हैदराबादी, कारले, अंबाडी इत्यादी प्रकारचे लोणचे प्रात्यक्षिकासह शिकवण्यात येणार आहे. यासह कार्यशाळेत लोणच्याच्या व्यावसायिक पद्धती, लोणचे साठवण्याची व टिकवण्याची प्रक्रिया, प्रीझर्वेशनच्या पद्धती त्याचप्रमाणे ब्रॅण्डिंग, कॉस्टिंग, पॅकिंग व बाजारपेठ इ.विषयी मार्गदर्शन होईल.
‘एसआयआयएलसी’च्या विविध प्रशिक्षण व कार्यशाळांची माहिती मिळवण्यासाठी व नावनोंदणीसाठी संपर्क : ८४८४८११५४४, ८९५६३४४४७२, ९३५६९७३४२७
