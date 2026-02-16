एसआयआयएलसी
कृषी व्यवसायासाठी विशेष प्रशिक्षण
पुणे, ता. १६ : शेती व कृषी व्यवसाय क्षेत्रात भविष्यातील संधी ओळखून शेतकरी व नवउद्योजकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी फ्युचर रेडी सुपर अॅग्री बिझनेस २०२६ या विशेष प्रशिक्षणाचे आयोजन २१ फेब्रुवारीला करण्यात आले आहे. पारंपरिक शेतीत उत्पन्न वाढत नसण्यामागची कारणे समजावून सांगत, २०२६ मध्ये उपलब्ध होणाऱ्या नव्या कृषी-व्यवसाय संधींबाबत सहभागींसाठी सविस्तर माहिती देणे हा या प्रशिक्षणाचा उद्देश आहे. यामध्ये कमी क्षेत्रात अधिक उत्पादन देणाऱ्या ‘स्क्वेअर इंच शेती’ संकल्पनेपासून स्मार्ट व शाश्वत शेती पद्धती, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, ई-कॉमर्सद्वारे उत्पादन विक्री, ब्रँडिंग व पॅकेजिंग, तसेच थेट ग्राहकांपर्यंत विक्री मॉडेल यावर मार्गदर्शन केले जाणार आहे. यासोबतच पीएमएफएमई, नाबार्ड आणि कृषी पायाभूत निधी यांसारख्या शासकीय योजनांतून निधी, कर्ज व अनुदान कसे मिळवावे, याची माहितीही दिली जाणार आहे.
व्यावसायिक बेकरी उद्योग
बेकरी व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या उद्योजक, स्वयंसहाय्यता गट, गृहउद्योग करणाऱ्या महिला व नवउद्योजकांसाठी व्यावसायिक बेकरी कार्यशाळेचे २१ व २२ फेब्रुवारीला आयोजन केले आहे. बेकरी उद्योगातील उत्पादन तंत्रज्ञान, विविध उत्पादने आणि व्यवसाय उभारणीसाठी आवश्यक सर्व बाबींवर कार्यशाळेत मार्गदर्शन केले जाणार आहे. तसेच ब्रेड व त्याचे विविध प्रकार, बिस्किटे, नानकटाई, कराची बिस्कीट, नावीन्यपूर्ण कुकीज, टोस्ट, खारी, बटर आयटम्स, कप केक, केकचे विविध प्रकार, डोनट्स, बन्स, लादी पाव तसेच इतर बेकरी उत्पादने प्रत्यक्ष पद्धतीने शिकवली जाणार आहेत. याशिवाय बेकरीसाठी मशिनरी, कॉस्टिंग, पॅकिंग व लेबलिंगचे महत्त्व, कच्चा माल व्यवस्थापन, तसेच बेकरी स्टार्टअप सुरू करण्याची प्रक्रिया यावर मार्गदर्शन केले जाणार आहे. अन्न सुरक्षा परवाने, लायसन्सिंग आणि कायदेशीर बाबी यांची माहितीही देण्यात येईल.
एनजीओ नोंदणीबाबत प्रशिक्षण
विविध कामांसाठी स्वयंसेवी संस्था अर्थात ‘एनजीओं’ना प्राधान्य दिले जाते. याद्वारे विकास, व्यवसायाच्या अनेक संधी उपलब्ध होतात. अशा या स्वयंसेवी संस्थेची स्थापना, नोंदणी, निधीची उभारणी, संस्थेची कामकाज पद्धती, सीएसआरचे सहकार्य, प्रशासकीय व्यवस्थापन अशा स्वयंसेवी संस्थांशी निगडितविषयी माहिती देणारे प्राथमिक प्रशिक्षण २१ फेब्रुवारीला, तर प्रगत प्रशिक्षण २२ फेब्रुवारीला आयोजिले आहे. यात संस्थेची स्थापना कशी करावी, प्रशासकीय दस्तऐवजीकरण करण्याची पद्धत, धर्मादाय आयोग व इतर सरकारी विभागांशी संपर्क कसा साधावा, प्रस्ताव तयार करणे व सादर करणे, कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती, वार्षिक ताळेबंद, अहवाल कसे तयार करावेत, एनजीओद्वारे शासकीय योजनांची अंमलबजावणी, संस्था नोंदणीनंतरची कागदपत्रे इ.विषयी मार्गदर्शन होईल.
संपर्क : ८४८४८११५४४, ८९५६३४४४७२, ८९५६३४४४७१, ९३५६९७३४२७