औद्योगिक हायड्रॉलिक्सच्या प्रगत प्रशिक्षण

पुणे, ता. २५ : औद्योगिक यंत्रसामग्रीतील हायड्रॉलिक सिस्टिमचे डिझाइन, कार्यप्रणाली आणि बिघाडांचे निदान यांचे प्रशिक्षण देणारा तीनदिवसीय ‘ॲडव्हान्स्ड इंडस्ट्रिअल हायड्रॉलिक्स’ अभ्यासक्रम एसआयआयएलसी आणि तोलानी मेरीटाइम इन्स्टिट्यूट यांच्या संयुक्त विद्यमाने २८, २९ व ३० ऑक्टोबरला आयोजित केला आहे. प्रशिक्षणात फ्लुइड मेकॅनिक्स, पास्कल्स लॉ, हायड्रॉलिक पंप्स व ॲक्च्युएटर्स, ॲक्युम्युलेटर सर्किट्स आणि कार्ट्रिज लॉजिक यांचा अभ्यास केला जाईल. तसेच इलेक्ट्रो-हायड्रॉलिक रॅपिड ट्रॅव्हर्स, क्रिप स्पीड सर्किट्स आणि पीएलसी आधारित हायड्रॉलिक सर्किट्स यांचे प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. प्रत्यक्ष उपकरणांवर काम करण्यासह सिस्टिम डिझाइन आणि दोषनिदानाचे तंत्र शिकवले जाईल. तंत्रज्ञ, इंजिनिअरिंग विद्यार्थी आणि औद्योगिक क्षेत्रातील व्यावसायिकांसाठी हे प्रशिक्षण उपयुक्त ठरणार आहे. प्रशिक्षणाचे आयोजन इंदुरी, तळेगाव दाभाडे, पुणे येथे केले आहे.
संपर्क : ८४८४८११५४४, ८४८४८२२१६६
स्वयंपुनर्विकासावर कार्यशाळा
जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी स्वयंपुनर्विकास ही संकल्पना वेगाने पुढे येत असून त्याबाबत माहिती देणारी कार्यशाळा ३१ ऑक्टोबरला आयोजिली आहे. स्वयंपुनर्विकास म्हणजे सोसायटीने स्वतः पुढाकार घेऊन विकसक न नेमता पुनर्विकास करणे. या पद्धतीमुळे जुन्या सदनिकाधारकांना भाडे, कॉर्पस फंड, बेटरमेंट चार्जेस तसेच इतर खर्चाचा अधिक फायदा मिळू शकतो. कार्यशाळेत स्वयंपुनर्विकासाची प्रक्रिया, कागदपत्रे, सोसायटीचे ठराव, शासकीय नियम तसेच आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल अभियंता, कंत्राटदार व इतर सल्लागारांशी समन्वय कसा साधायचा, प्रकल्प सल्लागार कसा निवडावा, ठेकेदाराची निवड आणि दर्जेदार व वेळेत बांधकाम कसे सुनिश्चित करावे, याचीही माहिती दिली जाईल. इच्छुक सोसायट्यांना स्वयंपुनर्विकासासाठी खात्रीशीर प्रकल्प सल्लागार सेवा (सशुल्क) उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
संपर्क : ८४८४८११५४४, ८४८४८२२१६६
एक्सेल, एआयच्या मदतीने डेटा अॅनालिसिस कार्यशाळा
व्यवसायातील निर्णय अधिक अचूक आणि परिणामकारक घेण्यासाठी डेटा विश्लेषणाचे कौशल्य विकसित करणारी प्रात्यक्षिक कार्यशाळा ३१ ऑक्टोबर व १ नोव्हेंबरला आयोजिली आहे. मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल आणि एआयच्या साह्याने डेटा स्वच्छ करणे, त्याचे विश्लेषण करणे, आलेख व अहवाल तयार करणे आणि त्यातून उपयुक्त निष्कर्ष काढण्याचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. कार्यशाळेत डेटा अॅनालिसिसची मूलभूत माहिती, डेटा क्लीनिंग, एक्सेलमधील महत्त्वाची सूत्रे व फंक्शन्स, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, फॉरमॅटिंग तसेच पिव्होट टेबल्स व पिव्होट चार्ट्सद्वारे मोठ्या डेटाचे विश्लेषण करण्याचे तंत्र शिकवले जाईल. याशिवाय चार्ट्स, डॅशबोर्ड व डेटा व्हिज्युअलायझेशन तयार करणे, एआयचा प्रभावी वापर आणि व्यावसायिक उदाहरणांवर आधारित सराव घेतला जाणार आहे. व्यावसायिक, व्यवस्थापक, उद्योजक, विद्यार्थी आणि व्यवसाय मालकांसाठी ही कार्यशाळा उपयुक्त ठरणार आहे.
संपर्क : ८४८४८११५४४, ८४८४८२२१६६
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