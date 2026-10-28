‘उद्योग दिंडी एक्स्पो २०२६’चे आयोजन
पुणे, ता. २८ ः मराठी उद्योजकांना एकत्र आणण्यासाठी, त्यांच्या व्यवसायाला नवी दिशा देण्यासाठी आणि व्यवसायवाढीच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘सॅटर्डे क्लब ग्लोबल ट्रस्ट’च्या पुणे विभागातर्फे ‘उद्योग दिंडी एक्स्पो २०२६’चे आयोजन करण्यात आले आहे. ३० ऑक्टोबर आणि १ नोव्हेंबर या तीन दिवसांत कर्वेनगर येथील डी. पी. रस्त्यावरील महालक्ष्मी लॉन्स येथे हा एक्स्पो होणार आहे.
या एक्स्पोचे उदघाटन शुक्रवारी (ता. ३०) सकाळी १० वाजता महापौर श्रीमती मंजुषा नागपुरे यांच्या हस्ते होणार आहे. ‘एकमेकां साहाय्य करू, अवघे होऊ श्रीमंत’ हे ब्रीदवाक्य घेऊन सॅटर्डे क्लब ग्लोबल ट्रस्ट गेली २६ वर्षे मराठी उद्योजकांच्या प्रगतीसाठी कार्यरत आहे. प्रसिद्ध डिझाइन इंजिनिअर कै. माधवराव भिडे यांनी सन २००० मध्ये स्थापन केलेल्या या संस्थेने मराठी माणसाला उद्योग-व्यवसायात पुढे आणण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. संस्थेच्या महाराष्ट्रासह सुरत, बडोदा आणि इंदूर येथील एकूण ११६ शाखा असून ८,६०० हून अधिक उद्योजक या संस्थेशी जोडले गेले आहेत.
‘उद्योजकता, सहकार्य आणि जागतिक संधी’ या संकल्पनेवर आधारित या एक्स्पोच्या माध्यमातून मराठी उद्योजकांना आपली उत्पादने व सेवा सादर करण्याची, इतर व्यावसायिकांशी थेट संपर्क साधण्याची संधी आहे. या एक्स्पोमध्ये उत्पादन, सेवा, बांधकाम, शेती, आर्थिक सल्ला, विमा, खाद्यपदार्थ, स्टार्टअप्स अशा विविध क्षेत्रांतील उद्योजकांचा सहभाग असेल. तसेच नामवंत उद्योजकांचे अनुभव, व्यवसायवाढीसाठी मार्गदर्शन आणि व्यावसायिक संपर्क वाढवण्याच्या संधी या एक्स्पोमध्ये असेल. एक्स्पोतील ‘रिडेव्हलपमेंट लाऊंज’मध्ये जुन्या गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाबाबत सविस्तर मार्गदर्शन आणि मोफत सल्ला मिळणार आहे.
सॅटर्डे क्लब ग्लोबल ट्रस्टचे अध्यक्ष व कार्यकारी विश्वस्त डॉ. अजित मराठे, विश्वस्त मंडळ आणि सेक्रेटरी जनरल सुहास फडणीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली या एक्स्पोचे आयोजन करण्यात आले आहे. या आयोजनात डेप्युटी सेक्रेटरी जनरल महेश इनामदार तसेच रिजन हेड्स विभावरी ब्रम्हणकर, विजय कुलकर्णी आणि शैलेश नगरकर यांचाही महत्त्वाचा सहभाग आहे. या एक्स्पोला प्रमुख प्रायोजक म्हणून बिझनेस कोच डॉ. सोमनाथ शिंगारे, तर सहप्रायोजक म्हणून पितांबरी इनोव्हेटिव्ह प्रॉडक्ट्स यांचे सहकार्य लाभले आहे. या तीन एक्स्पोला पुणेकरांनी मोठ्या संख्येने भेट द्यावी, असे आवाहन सॅटर्डे क्लब ग्लोबल ट्रस्टतर्फे करण्यात आले आहे.
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