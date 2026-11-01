आयात-निर्यात व्यवसायातील संधींबाबत प्रशिक्षण

पुणे, ता. १ : भारतीय उत्पादनांना परदेशात मिळणारी वाढती मागणी आणि देशांतर्गत बाजारपेठेत आयात उत्पादनांना असलेली पसंती यामुळे आयात-निर्यात व्यवसायात नव्या संधी निर्माण होत आहेत, मात्र या व्यवसायातील प्रक्रिया, नियम आणि कागदपत्रांची पुरेशी माहिती नसल्याने अनेक व्यापारी आणि नवउद्योजक या संधींचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. ही बाब लक्षात घेऊन ‘आयात-निर्यात व्यापार व्यवस्थापन’ या विषयावर १४ नोव्हेंबरला एकदिवसीय प्रशिक्षण आयोजित केले आहे. यात आयात-निर्यातीच्या मूलभूत अटी, प्रमुख संकल्पना, व्यापार प्रक्रिया आणि निर्यात सुरू करण्यापूर्वी करावी लागणारी तयारी याविषयी मार्गदर्शन केले जाईल. निर्यात विपणन योजना तयार करणे, पेमेंट टर्म्स, इन्कोटर्म्स, कागदपत्रे आणि परदेशी ग्राहकांशी व्यावसायिक वाटाघाटी करण्याची कौशल्ये यांचाही समावेश असेल. याशिवाय उत्पादनांचे व्यवस्थापन, पॅकेजिंग व लेबलिंगचे मानदंड आणि शासनाच्या निर्यात योजनांची माहिती दिली जाणार आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील बदलत्या परिस्थितीचा व्यवसायासाठी उपयोग कसा करून घ्यावा, यावरही प्रशिक्षणात भर असेल. आयात-निर्यात क्षेत्रात व्यवसाय सुरू करू इच्छिणारे नवउद्योजक, व्यापारी तसेच आपल्या व्यवसायाचा विस्तार करून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत प्रवेश करू पाहणाऱ्यांसाठी हे प्रशिक्षण उपयुक्त ठरणार आहे.
संपर्क : ८४८४८११५४४, ८४८४८२२१६६
‘लिटल फिल्ममेकर’ कार्यशाळा
चित्रपट पाहण्याबरोबरच स्वतःची गोष्ट लिहिणे, त्यात अभिनय करणे आणि कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून ती पडद्यावर साकारण्याची संधी आता मुलांना मिळणार आहे. ९ ते १३ वयोगटातील मुलांसाठी दोनदिवसीय ‘लिटल फिल्ममेकर’ ही प्रत्यक्ष सहभागावर आधारित कार्यशाळा १३ व १४ नोव्हेंबरला आयोजित केली आहे. कल्पनाशक्ती, सर्जनशीलता आणि सांघिक कामाला प्रोत्साहन देत मुलांना चित्रपट निर्मितीची ओळख करून देणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. कार्यशाळेत चित्रपट कसा तयार होतो, कथा कशी सुचवावी, पात्रांची निर्मिती, संवादलेखन आणि स्टोरीबोर्ड तयार करणे यापासून प्रशिक्षणाची सुरुवात होईल. त्यानंतर अभिनय, दिग्दर्शन, कॅमेरा हाताळणी, दृश्यांचे चित्रीकरण, ध्वनिमुद्रण आणि एडिटिंग या प्रक्रियांचा अनुभव मुलांना घेता येईल. प्रत्येक मुलाला चित्रपट निर्मितीच्या विविध टप्प्यांमध्ये प्रत्यक्ष काम करण्याची संधी दिली जाणार आहे.
संपर्क : ८४८४८११५४४, ८४८४८२२१६६
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