मशरूम प्रक्रिया उद्योग कार्यशाळा
सद्यःस्थितीत मशरूम उत्पादनाला वाढती मागणी, त्याचे नाशवंत स्वरूप आणि त्यातून मिळू शकणाऱ्या भरघोस नफ्याच्या संधी लक्षात घेऊन व्यावसायिक मशरूम प्रक्रिया उद्योगावर मार्गदर्शन करणारी कार्यशाळा १० जानेवारीला आयोजिली आहे. मशरूम प्रक्रिया करून त्याचे मूल्यवर्धन केल्यास शेतकरी व उद्योजकांना दीर्घकालीन आणि शाश्वत उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होऊ शकते, या उद्देशाने ही कार्यशाळा उपयुक्त ठरणार आहे. कार्यशाळेमध्ये फ्रोझन मशरूम तयार करण्याची पद्धत, मशरूम प्रिझर्व्हेशन, डिहायड्रेशन तसेच मशरूम टिक्की, नगेट्स, सूप प्रीमिक्स, मशरूम प्रोटीन पावडर, वेफर्स, खाकरा, बिस्कीट, मशरूम पावडर, फ्लेवर्ड मशरूम इत्यादी उत्पादने प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिकांद्वारे शिकवली जाणार आहेत. यासोबतच मशरूम प्रक्रिया उद्योगातील नावीन्यपूर्ण संधी, बाजारातील मागणी, कच्चा माल व्यवस्थापन, पॅकेजिंगचे महत्त्व आणि उत्पादन विक्रीसाठी उपलब्ध बाजारपेठ यांची शास्त्रशुद्ध माहिती दिली जाणार आहे. ही कार्यशाळा मशरूम उत्पादक, कृषी उद्योजक, स्वयंसहाय्यता गट आणि अन्न प्रक्रिया उद्योगात प्रवेश करू इच्छिणाऱ्यांसाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे.
संपर्क : ८४८४८११५४४, ८९५६३४४४७२
‘एआय मास्टरक्लास’ प्रशिक्षण
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून व्यावसायिक प्रगती साधू इच्छिणाऱ्या प्रोफेशनल्स आणि उद्योजकांसाठी ‘एआय मास्टरक्लास’ हे प्रशिक्षण ११ जानेवारीला आयोजिले आहे. यामध्ये ChatGPT आणि इतर कृत्रिम बुद्धिमत्ता साधनांचा वापर करून आपल्या व्यवसायासाठी उपयुक्त माहिती, कल्पना आणि रणनीती कशा तयार करायच्या तसेच आकर्षक बिझनेस प्रेझेंटेशन, मार्केटिंग मटेरिअल (जाहिराती, कॅम्पेन कंटेंट), सोशल मीडियासाठी पोस्ट्स, रिपोर्ट तयार करण्याचे कौशल्य, बिझनेस मॉडेल्स तयार करण्याच्या पद्धती इत्यादी बाबींचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. रिअल-लाइफ केस स्टडीज आणि लाइव्ह अॅक्टिव्हिटीजद्वारे प्रत्यक्ष अनुभवाला यामध्ये प्राधान्य देण्यात येईल. प्रशिक्षणातून सहभागींची उत्पादकता वाढेल, कमी वेळेत अधिक काम पूर्ण करता येईल आणि व्यवसायातील मार्केटिंग, सेल्स व कस्टमर सर्व्हिसमध्ये वेगाने प्रगती साधता येईल. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून स्पर्धेत पुढे जाण्याची ही संधी उपयुक्त आहे.
संपर्क : ८४८४८११५४४, ९३५६९७३४२७
‘महारेरा’ सक्षमता प्रमाणपत्र प्रशिक्षण
प्रशिक्षण व प्रमाणपत्र नसणाऱ्या रिअल इस्टेट एजंटावर कारवाई करीत त्यांची एजंट नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश ‘महारेरा’ने दिला आहे. ‘महारेरा’ने आता नवीन एजंट नोंदणी व नोंदणीचे नूतनीकरण हे दोन्ही बंद केले आहे. यापुढे एजंटकडे सक्षमता प्रमाणपत्र असेल तरच नवीन नोंदणी करता येईल अथवा मुदत संपलेल्या नोंदणीचे नूतनीकरण करता येईल. ज्या नोंदणीकृत एजंटकडे सक्षमता प्रमाणपत्र नाही त्यांची रेरा नोंदणी ‘महारेरा’ने रद्द केलेली आहे. नोंदणीकृत ‘रेरा’ एजंट होण्यासाठी आता २० तासांचे प्रशिक्षण पूर्ण करून प्रमाणपत्र मिळवणे अत्यावश्यक आहे. ‘एसआयआयएलसी’तर्फे होणाऱ्या प्रशिक्षणाची ऑनलाइन व ऑफलाइन बॅच १२ जानेवारीपासून सुरू होत आहे.
संपर्क : ८४८४८२२८५५, ८९५६३४४४७५
प्रात्यक्षिकासह शिका फरसाण व स्नॅक्स
स्वादिष्ट व चमचमीत असे २० विविध प्रकारचे व्यावसायिक फरसाण व स्नॅक्स प्रात्यक्षिकासह शिकवणारे प्रशिक्षण १७ व १८ जानेवारीला होणार आहे. प्रशिक्षणामध्ये फरसाण तयार करण्याची व्यावसायिक पद्धत आणि त्या अनुषंगाने त्याला लागणारे विविध प्रकारचे ड्राय स्नॅक्सचे प्रकार शिकवले जाणार आहेत. त्याचप्रमाणे या व्यवसायाचे स्वरूप, कॉस्टिंग, ब्रॅण्डिंग, पॅकिंग, लेबलिंग, विविध प्रकारचे प्रिझर्व्हेशन, लायसनिंग कॉस्ट, प्रॉडक्शन कॉस्ट अशी सर्व प्रकारची व्यावसायिक माहिती दिली जाणार आहे. व्यवसायासाठी लागणारी मशिनरी, त्याचे कॉस्टिंग, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, शासकीय योजना आदींबाबतही सविस्तर मार्गदर्शन केले जाईल. प्रशिक्षणात व्यावसायिक फरसाण, शेव, पापडी, गाठिया, खारी बुंदी, पुदिना शेव, लसूण शेव, पालक शेव, मका चिवडा, शाबू चिवडा, बटाटा चिवडा, डाएट चिवडा, ड्राय सामोसा, ड्राय कचोरी, चिलीमिली, सोया स्टिक्स, स्टिक चकली, बटर चकली, पालक चकली, दालमोठ इत्यादी पदार्थ प्रात्यक्षिकासह शिकता येतील.
संपर्क : ८४८४८११५४४, ८९५६३४४४७२