रेवदंड्यात सूर्यदर्शनाने नागरिक आनंदित; बाजारपेठेत पुन्हा लगबग
रेवदंडा, ता. २१ (बातमीदार) : मागील आठवडाभर मुसळधार पावसाने दमछाक झालेल्या रेवदंडा परिसरातील नागरिकांना तब्बल आठ दिवसांनंतर सूर्यदर्शन झाले. त्यामुळे वातावरणात उत्साह पसरला. अखंड पावसामुळे साचलेल्या पाण्यामुळे सर्वच व्यवहार ठप्प झाले होते. नागरिक घरातच कोंडून पडले होते, मात्र बुधवारी पावसाने उघडीप घेतल्याने बाजारपेठेत पुन्हा एकदा गजबज दिसून आली. पिठोरी अमावस्या असल्याने महिलावर्गात खरेदीची लगबग दिसली. पूजेचे साहित्य, प्रसादासाठी लागणारी सामग्री, मुखवटे, कृत्रिम दागिने, सुवासिक फुले, फळे यांची विक्री जोमात सुरू होती. यामुळे बाजारपेठेत खरेदीदारांची गर्दी उसळली. घाटमाथ्यावरून मोठ्या प्रमाणात भाजीपाला आणला गेला असून, सणाच्या खरेदीला महिलांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. मागील काही दिवस पावसाच्या जोरामुळे नारळ पाडणीचे (काढणीचे) काम रखडले होते. आज हवामान उजळल्याने पुन्हा नारळ पाडणीला सुरुवात झाली आहे. तसेच गणेशोत्सव जवळ आल्याने गणेशमूर्ती रंगकामाचाही वेगाने शेवटचा टप्पा सुरू आहे. सखल भागातील साचलेले पाणी आता ओसरल्याने वाहतूक सुरळीत होण्यास मदत झाली आहे. तरीसुद्धा रस्त्यांवर पडलेले खड्डे नागरिकांच्या चिंतेचा विषय ठरत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक बांधकाम विभाग आता तरी खड्डे भरेल का, असा सवाल वाहनचालकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
