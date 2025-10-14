रेवदंडा बाह्यवळणमार्ग कचऱ्यामुळे विद्रूप

रेवदंडा बाह्यवळण मार्ग कचऱ्यामुळे विद्रूप
दुर्गंधीमुळे पर्यटकांमध्ये नाराजी; ग्रामपंचायतीकडे तक्रार
रेवदंडा, ता. १४ (बातमीदार) : रेवदंडा गावाच्या बाह्यवळण मार्गावर प्रचंड प्रमाणात कचऱ्याचे ढीग साचले आहेत. या कुंड्यांमधून येणाऱ्या दुर्गंधीमुळे पर्यटकांना गावाच्या वेशीवरच नाक दाबून प्रवास करावा लागत आहे. ही परिस्थिती रेवदंडा गावाच्या पर्यटन व्यवसायावर तसेच स्थानिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम करणारी ठरू शकते, असे बोलले जात आहे.
रेवदंडा हे निसर्गरम्य आणि ऐतिहासिक गाव मुंबईपासून जवळ असल्याने अनेक पर्यटक येथे ‘सेकंड होम’ म्हणून वास्तव्य करतात, मात्र वाढत्या लोकसंख्येबरोबर आणि शहरीकरणाच्या लाटेमुळे गावाला आता अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. त्यात कचरा व्यवस्थापन ही सर्वात मोठी समस्या बनली आहे. बाह्यवळण मार्गावर नागरिक आणि व्यावसायिक मनमानीने कचरा टाकत असल्याने या जागेवर अनधिकृत कचरा डेपो तयार झाला आहे. या ठिकाणी मटण आणि चिकन दुकानदारांकडून जैविक कचरा टाकण्यात येत असल्याने प्रचंड दुर्गंधी पसरत आहे. यामुळे आजूबाजूच्या नागरिकांना श्वसनास त्रास होत असून, माश्या, डास आणि जंतूंचे प्रमाणही वाढले आहे. याशिवाय, मोकाट कुत्र्यांचे टोळके या कचऱ्यात विहार करतात. त्यामुळे रात्रीच्यावेळी दुचाकीस्वार व पादचाऱ्यांना ये-जा करणे धोकादायक ठरू लागले आहे. अनेकवेळा येथे मोकाट श्वान अंगावर धावून जात असल्याचे सांगण्यात येत आहे. बाह्यवळण मार्गावरील ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते जगदीश लांगी यांनी सांगितले, की या कचऱ्यामुळे गावाचे सौंदर्य पूर्णपणे विद्रूप झाले आहे. पर्यटकांची संख्या घटण्याची शक्यता आहे, शिवाय नागरिकांच्या आरोग्याचाही गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. ग्रामपंचायत आणि आरोग्य विभागाने तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. स्थानिक नागरिकांनी स्वच्छतेबाबत वारंवार तक्रारी दिल्या असून, आगामी हिवाळी पर्यटन हंगामाच्या दृष्टीने ग्रामपंचायतीने तातडीने स्वच्छता मोहीम राबवावी, अशी मागणी होत आहे.