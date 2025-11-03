पावसामुळे ‘दिवाळी सुट्टी’ पाण्यात
रेवदंडा (बातमीदार) ः यंदाची दिवाळी सुट्टी अक्षरशः पावसाच्या सरींमध्येच वाहून गेली. सुट्टी लागल्यापासून पावसाने पाठच सोडली नाही, परिणामी शहरी तसेच ग्रामीण भागातील मुलांना सुट्टीचा आनंद घेता आला नाही. फटाक्यांची आतषबाजी न झाल्याने दिवाळीचा उत्साह काहीसा फिका पडला, तर शाळकरी मुलींना रांगोळीच्या रंगांत रंग भरता आले नाहीत. अनेक जण आपल्या आवडत्या सुट्टीतील किल्ल्यांचे बांधकामही या मुसळधार पावसामुळे पूर्ण करू शकले नाहीत. ग्रामीण भागातील शेतकरी मुलांनी मात्र या सुट्टीचा वेगळाच उपयोग केला. आई-वडिलांना शेतात मदत करत शेतातील तयार झालेले सोने, म्हणजेच धान्य घरी आणण्याचे काम त्यांनी उत्साहाने पार पाडले. त्याउलट शहरांमध्ये काही मुले पावसाच्या फटकाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करत पर्यटनस्थळांकडे रवाना झाली होती. या दोन्ही वातावरणामुळे सुट्टीचा रंग प्रत्येकासाठी वेगळा ठरला.
