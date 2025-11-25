रेवदंडा बाजारपेठेत अपघातांची मालिका
व्यापारी संघटनेची सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे गतिरोधक बसविण्याची ठाम मागणी
रेवदंडा, ता. २५ (बातमीदार) : रेवदंडा शहरातील चौल-रेवदंडा व्यापारी संघटनेने रेवदंडा बाजारपेठ परिसरात वारंवार घडणाऱ्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर तीव्र चिंता व्यक्त केली असून, रस्त्यावर गतिरोधक बसविण्याची ठोस मागणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे केली आहे.
गेल्या काही महिन्यांमध्ये रेवदंडा बाजारपेठेत लहान-मोठे अनेक अपघात घडले असून, त्यामध्ये दोन निष्पाप नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. काही घटनांमध्ये भरधाव वेगाने येणाऱ्या वाहनांनी थेट दुकाने व इमारतींना धडक दिल्याने मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले आहे. तसेच अनेक नागरिक गंभीररीत्या जखमी झाले आहेत. रेवदंडा-मुरूड हा मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा असून या मार्गावर अहोरात्र वाहतूक सुरू असते. एकीकडे मुरूड हे ‘प्रतिगोवा’ म्हणून ओळखले जाते. त्यामुळे पर्यटन हंगामात पर्यटकांच्या वाहनांची मोठ्या प्रमाणावर वर्दळ असते. दुसरीकडे, रोहा हा औद्योगिक वसाहतीचा तालुका असल्यामुळे मालवाहू जड वाहनांची सतत ये-जा सुरू असते. या वाढत्या वाहनसंख्येमुळे रेवदंडा बाजारपेठ परिसरात अपघातांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. या गंभीर परिस्थितीचा विचार करून चौल-रेवदंडा व्यापारी संघटनेच्या वतीने सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अलिबाग येथील कार्यकारी अभियंते यांना लेखी निवेदन सादर करण्यात आले आहे. या निवेदनात रेवदंडा मोठे बंदर ते थेरोंडा फाटादरम्यान सुमारे ३० मीटर अंतरावर आवश्यक ते गतिरोधक (स्पीड ब्रेकर) बसविण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच यासंदर्भात पोलिस अधीक्षक, जिल्हाधिकारी, स्थानिक तहसीलदार आणि स्थानिक पोलिस ठाण्यालाही लेखी निवेदने पाठविण्यात आली आहेत. व्यापारी संघटनेने स्पष्ट इशारा दिला आहे, की जर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने लवकरात लवकर निर्णय घेतला नाही, तर व्यापारीवर्गाला नाईलाजाने आंदोलनाचा पवित्रा घ्यावा लागेल.
