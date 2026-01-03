शासकीय योजनेच्या जनजागृतीसाठी रेवदंड्यात विशेष ग्रामसभा
रेवदंडा, ता. ३ (बातमीदार) : मनरेगा योजना, महाराष्ट्र राज्य यांच्या निर्देशानुसार विकसित भारत संकल्पना आणि आजीविका हमी योजनेबाबत ग्रामस्थांमध्ये जनजागृती निर्माण करण्याच्या उद्देशाने रेवदंडा ग्रामपंचायतीच्या वतीने ता. २ रोजी विशेष ग्रामसभेचे आयोजन करण्यात आले होते. सरपंच प्रफुल्ल मोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या विशेष ग्रामसभेत ग्रामपंचायत अधिकारी सुदेश राऊत यांनी विकसित भारत संकल्पनेचा अर्थ आणि आजीविका हमी योजना (मनरेगा) याबाबत सविस्तर माहिती दिली.
ही ग्रामसभा ग्रामपंचायतीच्या बच्चुभाई मुकादम सभागृहात मागील महिन्याच्या २६ तारखेला नियोजित करण्यात आली होती. मात्र आवश्यक गणसंख्या पूर्ण न झाल्यामुळे ग्रामसभा तहकूब करण्यात आली होती. त्यानंतर ही विशेष ग्रामसभा पुन्हा ता. २ रोजी याच सभागृहात पार पडली. यावेळी सरपंच मोरे यांनी मार्गदर्शन करताना सांगितले की, आजीविका हमी योजना ही ग्रामीण भागातील बेरोजगार व अल्पभूधारक कुटुंबांसाठी अत्यंत महत्त्वाची योजना असून, या योजनेच्या माध्यमातून किमान रोजगाराची हमी देण्यात येते. ग्रामस्थांनी या योजनेचा लाभ घेऊन आपल्या कुटुंबाच्या उत्पन्नात वाढ करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले. मनरेगा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर राबविण्यात येणारी विविध विकासकामे, त्यातून निर्माण होणाऱ्या रोजगाराच्या संधी, कामासाठी नोंदणी प्रक्रिया, मजुरीचे दर, थेट बँक खात्यात होणारे मानधन वितरण तसेच महिलांना व दुर्बल घटकांना मिळणारे प्राधान्य याविषयी त्यांनी सविस्तर माहिती दिली. विकसित भारत या संकल्पनेच्या माध्यमातून गावांचा सर्वांगीण विकास साधण्याचा शासनाचा प्रयत्न असून, त्यात ग्रामस्थांचा सक्रिय सहभाग अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या विशेष ग्रामसभेत ग्रामपंचायत सदस्यांनीही आपल्या सूचना मांडल्या.
