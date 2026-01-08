पोलिस स्थापनादिनानिमित्त रेवदंड्यात देशभक्तीचा जागर
पोलिस स्थापनादिनानिमित्त रेवदंड्यात देशभक्तीचा जागर
रेवदंडा, ता. ८ (बातमीदार) : महाराष्ट्र पोलिस दलाच्या स्थापना दिनाचे महत्व सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचावे, पोलिस आणि समाज यांच्यातील नाते अधिक दृढ व्हावे, या उद्देशाने राज्यभर पोलिस सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या सप्ताहाअंतर्गत विविध ठिकाणी जनजागृतीपर कार्यक्रम राबवण्यात येत असून रेवदंडा परिसरातही या उपक्रमांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे.
पोलिस सप्ताहाच्या निमित्ताने विविध शाळा-महाविद्यालयांमध्ये मार्गदर्शनपर कार्यक्रम, विद्यार्थ्यांसाठी पोलिस ठाण्याच्या दैनंदिन कामकाजाची प्रत्यक्ष माहिती, गुन्हे तपास पद्धतींची ओळख, तसेच विविध शस्त्रांची प्रत्यक्ष माहिती देणारे उपक्रम राबवण्यात येत आहेत. या माध्यमातून विद्यार्थ्यांमध्ये पोलिस दलाबद्दल आदर, विश्वास आणि कुतूहल निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. याच कार्यक्रम मालिकेचा एक भाग म्हणून मंगळवार (ता. ७) रोजी सायंकाळी रेवदंडा येथील पारनाका परिसरात रायगड पोलिस मुख्यालयाच्या बँड पथकाच्या वतीने देशभक्तीपर गीतांचा भव्य कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. अचानक सायरन वाजवत पोलिस व्हॅन परिसरात दाखल झाल्याने काही काळ नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. मात्र काही क्षणांतच गणवेशात सज्ज पोलिस बँड पथक खाली उतरताच नागरिकांनी सुटकेचा निःश्वास टाकला. त्यानंतर सुरू झालेल्या देशभक्तीपर गीतांच्या सादरीकरणाने संपूर्ण परिसर देशप्रेमाच्या वातावरणाने भारावून गेला. ‘ऐ मेरे वतन के लोगो’, ‘सारे जहाँ से अच्छा’, ‘वंदे मातरम्’ यांसारख्या गीतांनी उपस्थित नागरिक मंत्रमुग्ध झाले. सुमारे अर्धा तास चाललेल्या या कार्यक्रमादरम्यान लहान मुले, युवक, महिला तसेच ज्येष्ठ नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. अनेक नागरिकांनी मोबाईलमध्ये या क्षणांचे चित्रीकरण करत कार्यक्रमाचा आनंद घेतला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.